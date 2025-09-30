El candidato de La Libertad Avanza en primer término estuvo en Olavarría junto a Diego Santilli. Visitó una metalúrgica y mantuvo reuniones en la Sociedad Rural y la Cámara Empresaria.

También se lo vio junto al subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación Christian Bauab y los referentes locales del espacio: Celeste Arouxet, Guillermo Lascano, y el ex intendente Ezequiel Galli.

En ese marco, Espert se refirió a la denuncia de Juan Grabois que lo relaciona a "Fred" Machado, ciudadano argentino con pedido de extradición en una causa en la que se lo investiga por los posibles delitos de narcotráfico y fraude, y el pago de 200 mil dólares para financiamiento de campaña en 2021.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021, cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara a la Cámara de Diputados. Es el kirchnerismo que destruye el país y después no quiere que se discuta cómo reconstruir el país”, respondió ante la consulta de la prensa local.

Y agregó: “No lo vamos a permitir, no voy a hacer perderle tiempo ni a ustedes ni a los bonaerenses en discutir cosas que dice y hace un impresentable como Grabois, difamándome, diciendo cualquier cosa de mí, de mi familia. Ya nos vamos a dar en la justicia aprovechando que me ha denunciado”,

Asimismo el diputado insistió: “No hay absolutamente nada. Es campaña sucia del kirchnerismo. Le pasó a Enrique Olivera en el 2005, le pasó a De Narváez en el 2009, le pasó a Patricia Bullrich en el 2017 con el caso Maldonado. Son siempre las campañas sucias del kirchnerismo antes de una elección”.

Consultado sobre si niega el supuesto giro de dinero y la investigación judicial en Estados Unidos, contestó: “Les repito, esto es una campaña sucia. Es una absoluta infamia y ya nos veremos con Grabois en tribunales, es una persona impresentable y está muy nerviosa por otra causa que tiene”.

Luego tomó la palabra Santilli, para responder sobre el vínculo de Javier Milei y Mauricio Macri: “Viene desde el balotaje del 2023, que acompañamos en el Congreso todas las medidas económicas y el programa del presidente Milei. En la inmensa mayoría de los distritos tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza. Nosotros estamos para apoyar y consolidar”.

Sobre el resultado de las elecciones del 7 de septiembre consideró que “es un llamado a la reflexión, para ver dónde uno se equivocó. En la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos una elección muy trabada, nosotros dejamos de hacer algo muy importante que hace el presidente que es explicar el porqué y el para qué del esfuerzo que hizo el ciudadano”.