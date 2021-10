El ganador de la interna bonaerense de Juntos, Diego Santilli, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, diputados e intendentes se sumaron a la campaña viral #YoFiscalizo que tiene una doble intención. Por un lado, "cuidar el voto" de las PASO pero, por otro, poner un manto de dudas al escrutinio si el resultado electoral de noviembre no es el esperado. "El Gobierno no va a querer perder”, “Cuidemos nuestra democracia”, lanzaron.