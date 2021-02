La ex diputada y líder de la Coalición Cívica quiere volver a posicionarse en la arena electoral. Habló de lograr la “unidad” del espacio opositor pero se separó del ex presidente Mauricio Macri.

“Estoy dispuesta a ser candidata a gobernadora”, dijo Carrió al ser entrevistada esta mañana en Radio Mitre. La dirigente aclaró que “si hay quien mide mejor, no tengo problema de no ser candidata”.

"Lilita" remarcó que “lo importante es la unidad” y destacó a Horacio Rodríguez Larreta como un potencial candidato a presidente.

“Hoy estoy trabajando con todos. Estoy hablando con (la presidenta del Consejo Nacional del PRO) Patricia (Bullrich), con (el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario) Negri, con (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta)”.

En contraposición a esa “unidad” se volvió a distanciar del ex presidente Mauricio Macri. “Tengo muy buena relación con Juliana Awada, con la familia”, ironizó. Además afirmó que no lo saludo para su cumpleaños el pasado 8 de febrero. “Creo que me olvidé”.