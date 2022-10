La ex senadora nacional Hilda "Chiche" Duhalde abordó varios temas políticos desde su casas de Lomas de Zamora. La esposa de Duhalde, avisó que el partido peronista “puede desaparecer” y no descarta ser candidata.

Sobre el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, expresó: "Si no dejamos que descansen en paz los que crearon el partido, guardamos las fotos, guardamos el bombo y nos ponemos a reconocer en qué cosa nos equivocamos, qué cosas hicimos mal, el partido desaparece".

En relación a los últimos cambios de gabinete, defendió a la flamante ministra de desarrollo social y pidió eliminar el ministerio de las mujeres:

“Conozco a Victoria Tolosa Paz, desde que era una jovencita con tres hijos, vino a trabajar conmigo a la provincia y aprendió, sabe cómo se trabaja. ¿Ahora puede? Yo le digo "vos podés", porque sé la garra que tiene, pero depende del presidente, que le dé el acompañamiento necesario y reconozcan su autoridad, si no es imposible”, afirmó en dialogo con Infobae.

“Cuando uno mira el Ministerio de la Mujer y seguimos teniendo cada vez más femicidios ¿tiene razón de ser la existencia del Ministerio de la Mujer? A mí me parece que no. Hay cualquier cantidad de ministerios y habría que achicar el Estado. Uno es ese”, cuestionó.

Ademas, criticó al presidente, al diputado Máximo Kirchner y a Patricia Bullrich:

“De Alberto Fernández no hay nada para decir. Él no conduce y ya la gente se ha dado cuenta de que él no puede conducir. Sólo le queda llegar al final del mandato”, lanzó “Chiche” Duhalde.

También apuntó contra el hijo de la vicepresidenta y presidente del PJ bonaerense: “El peronismo ha permitido que Máximo Kirchner, un muchacho que no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires, que ha tenido una madre y un padre presidentes, se adueñe del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un marco de ilegalidad”.

“Cuando escucho que Patricia Bullrich dice "en seis meses terminamos con esto", con los piqueteros, me hace acordar cuando al asumir como ministra de Seguridad dijo "no voy a permitir más cortes". Uno no puede ser tan tajante porque demuestra inexperiencia”, aseguró sobre la presidenta del PRO.

¿Candidata para 2023?

“Estoy trabajando. En la medida en que la sociedad me acompañe, la gente crea en mí, será. Hoy está todo muy disperso, la gente no cree en nada. En principio, trabajo, recorro, hablo con la gente. Después veremos si soy o no candidata”.