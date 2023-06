El exintendente interino de San Pedro, Ramón Salazar, será precandidato a intendente por la allianza La Libertad Avanza de Javier Milei. Así, el hijo de Cecilio Salazar enfrentará a su padre en las elecciones pero desde un frente ubicado en las antípodas de Unión por la Patria, la alianza oficialista de la que él mismo formó parte hasta marzo pasado, cuando pegó un portazo.

La novela en el municipio de San Pedro se desató en marzo pasado, luego de la sorpresiva decisión de Cecilio Salazar, intendente electo en 2019 y licenciado del cargo desde hace más de dos años, de volver a ocupar su sillón, desplazando a su propio hijo, Ramón, quien ejercía el cargo de forma interina y proyectaba candidatearse en estas elecciones de 2023.

En aquella oportunidad, Ramón se quebró en llanto durante una entrevista y sostuvo que su padre lo "traicionó" y le "clavó un puñal por la espalda". "Cuando me enteré me costaba creer porque sé que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte", manifestó el hijo de Cecilio Salazar al hablar de su propio padre.

"Mi padre me llamó por teléfono y me dijo que Máximo Kirchner le había Insinuado que debería volver al municipio. También me dijo que estaba muy molesto porque le había dado mucho aumento a los trabajadores en la última paritaria", comentó Ramón al revelar públicamente la charla que tu tuvo con Cecilio antes de ser desplazado del cargo.

Lo más insólito de todo es que durante su gobierno interino al frente de la Comuna de San Pedro, Ramón se mostró como uno de los intendentes bonaerenses más leales a Axel Kicillof. Sin ir más lejos, durante la última visita del mandatario a ese distrito, Salazar hijo no escatimó en elogios y dijo que "es fundamental contar con el apoyo del gobernador para seguir avanzando".

Por si fuera poco, tras ser removido por su propio padre, Ramón también había dicho que se alejaría de la política. "Prefiero quedarme sin nada, pero no me voy a humillar ni a prestarme a este tipo de juego. He pasado un tiempo con mis hijas y me ha venido muy bien. Me ofrecieron integrar un estudio jurídico y estoy tratando de conseguir trabajo en Buenos Aires", dijo en marzo.

Sin embargo, tres meses después, el menor de los Salazar parece haber cambiado de opinión y en una jugada - que podría leerse como despechada- optó por jugar para el equipo de Milei. En cuanto a la lista de concejales, lo que se resolvió este mismo sábado por la tarde es que Mauro de Rosa, el exsecretario privado del propio Ramón, vaya como primero en la boleta.

Pese al impacto que generó la noticia, puede decirse que Ramón heredó el arte de cambiarse de bando por parte de su padre, ya que Cecilio registra antecedentes de este estilo. El actual jefe comunal de San Pedro asumió en el cargo en el 2015 y fue reelecto en 2019 representando a Juntos por el Cambio. Pero en este 2023 irá por un nuevo mandato encabezando la lista de Unión por la Patria.