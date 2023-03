El intendente en uso de licencia, Cecilio Salazar, informó en la primera hora de la mañana de este lunes, que hoy mismo se reincorporaba al cargo de intendente. La noticia tomó por sorpresa hasta su propio hijo, quién se desempeñaba en el cargo en forma interina.

Al respecto, en diálogo con Radio Génesis, Ramón señaló que "Estoy totalmente sorprendido. Imaginate que estoy volviendo de Buenos Aires porque anoche después de la fiesta en Río Tala fui a llevar a mis hijas y hace unos cinco minutos me informaron de la nota que ha presentado”.

En declaraciones a San Pedro Radio relató que si bien “había muchos rumores. Me costaba creer porque sé que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte".

En este contexto, relató que en una charla con su padre este le había asegurado que no quería volver, y además remarcó que su puesto como directivo del Belgrano Cargas tiene vigencia hasta el 2025.

Luego relató el llamado telefónico de su padre y explicó que le dijo muchas cosas, “pero lo que más me impresionó fue que según él, Máximo le dijo dos veces que tenía que volver. Yo le respondí: "No me boludees". Pero insistía en que Máximo le insinuó que tenía que volver".

En cuanto a la renuncia de Fabián Rodríguez y sus comentarios en relación a apoyarlo en una candidatura, Ramón expresó que “cómo voy a tener ganas yo de ser candidato, cuando no puedo confiar en mi padre. Yo quiero ya, pensar en mi vida. Volver a ser libre y estar con mis hijas”.

Y en la misma línea se expresó en cuanto a la posibilidad de regresar a su cargo como concejal y dijo: "Ayer le dije que, si hacía eso, simplemente me iba a correr. Prefiero quedarme sin nada, pero no me voy a humillar ni a prestarme a este tipo de juego. Nunca fui fanático de nada, solo de San Pedro".

En ese momento se quebró y entre sollozos expresó: “Es difícil. Obviamente que uno disfruta de ver a la gente feliz, de hacer cosas por la gente, pero en lo interior no la estaba pasando bien por toda esta situación con mi padre la verdad. Esa es la verdad”.

Para finalizar, reflexionó: “Aún así, en esta situación tengo la claridad de decir que quiero lo mejor para San Pedro. Que todas las obras que yo ya vengo gestionando, que no se caigan y que las viviendas se sorteen con honestidad y transparencia”.