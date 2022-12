Con un posteo en Twitter, Victoria Donda confirmó que renunció a su cargo como interventora del INADI, el instituto antidiscriminación. Así se trasformó en otra baja del Gabinete de Alberto Fernández, al que le dedicó duras críticas. "Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos", expresó en sus redes sociales.

En su texto de renuncia, Donda dejó filosos cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández -y palos a funcionarios de su confianza-, además de dejar en claro su alineamiento con Cristina Kirchner. "Se dejó de escuchar a las voces que venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros".

"Lamento que mi alejamiento del Instituto suceda justo cuando deberíamos estar discutiendo la connivencia de un sector del Poder Judicial, con parte de la dirigencia empresarial y con funcionarios de Juntos por el Cambio. Sin lugar a dudas las rencillas dentro del Frente del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición respecto a la defensa del sistema democrático, elemento que hoy debe ser nuestra prioridad", apuntó la abogada, en otro claro gesto de alineamiento al discurso de la vicepresidenta.

Y luego fue al hueso con funcionarios como el asesor presidencial Juan Manuel Olmos, del riñón de Fernández. "Hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual. Y remató ese duro pasaje: "Acaso me llevó siempre a decir lo que pienso el hecho de creer que jamás una gestión de gobierno puede divorciarse de lo que siente la sociedad que supuestamente representa".

Según trascendió, a Donda se le vencía el mandato como interventora del organismo antidiscriminación el 31 de diciembre y que la falta de precisiones sobre su continuidad habrían empujado a la funcionaria a dar el paso al costado, antes de ser directamente desplazada. En su mismo texto de renuncia, Donda reafirmó el elogio a Cristina Kirchner y, en un repaso sobre su sinuoso recorrido de amores y traiciones en la política, explicó por qué volvió al kirchnerismo; "Descubrí en mis charlas con la vicepresidenta a la dirigenta que es".

La gestión de Donda tuvo el respaldo de Alberto Fernández incluso en sus momentos más polémicos, como cuando fue denunciada por una empleada que trabajaba en su casa por contratarla en condiciones irregulares y ofrecerle prebendas del organismo como compensación. Ese escándalo no forzó la salida de la ex militante de Libres del Sur que, había pasado de ser una furiosa opositora de Cristina Kirchner -y ferozmente criticada por La Cámpora cuando se alejó del kirchnerismo- a volver a aliarse con ella tras la presidencia de Mauricio Macri.

El último gran cuestionamiento a Donda al frente del INADI fue el particular manual para abordar el Mundial de Qatar, con recomendaciones -algunas insólitas- como qué era sugerido o no decir. El libelo tenía destino del periodismo, una costumbre aleccionador del kirchnerismo. La de este jueves no fue la primera vez que Donda le renunció a Alberto Fernández. La dirigente ya había presentado su dimisión cuando el kirchnerismo duro -comandado por Eduardo "Wado" De Pedro- quiso vaciarle el Gabinete al Presidente, tras la derrota en las PASO de 2021 .