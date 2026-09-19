Con la presencia del diputado nacional Sebastián Pareja y legisladores provinciales, el partido de Javier Milei inauguró nueva sede en San Pedro. Luego, los dirigentes encabezaron un plenario regional camino al armado electoral para 2027.

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Pareja, como titular del partido en la provincia de Buenos Aires, encabezó el acto de apertura en calle Pueyrredón junto a dirigentes de la Segunda Sección, con quienes luego compartió un plenario en La Rueda Beach.

Foto: LANOTICIA1.COM

Si bien estaba en agenda que estaría presente la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA nacional, Karina Milei, Pareja dijo al respecto que la hermana del presidente -que estuvo ayer con él, Santilli, el presidente en Bahía Blanca- conoce toda la agenda partidaria y la decisión fue que él encabezara la actividad en San Pedro.

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El armador de Milei en territorio bonaerense estuvo acompañado por la diputada sampedrina Analía Corvino, el diputado Pablo Morillo y el senador Gonzalo Cabezas, además del coordinador local de LLA, Luis Silva, los concejales Joaquín González y Melina Panatteri, y otros dirigentes de peso de la región.

“La Argentina del presidente es una Argentina próspera, pero si la provincia no se sube a ese tren, la República Argentina va a quedar a medio camino”

Durante su discurso, Pareja cuestionó en duros términos al Gobierno de Cecilio Salazar, al que calificó como “un desastre”, y aseguró que para que la ciudad mejore deben "dejar de votar" al actual intendente y llevar a un libertario al Palacio municipal. "A partir de la apertura de esta casa nos vamos a sacar encima a Salazar y a toda la mafia que nos viene gobernando desde hace tanto tiempo a una ciudad que debería de ser un orgullo y un ejemplo", dijo el diputado.

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El dirigente provincial arengó a los militantes respecto a las aspiraciones del espacio de cara a las próximas elecciones: "Fuerza, que en el 2027 el gobierno de San Pedro va a estar comandado por un libertario", aseguró tras cortar la cinta.

Antes, en diálogo con los medios entre los que estuvo LANOTICIA1.COM, Pareja enfatizó la necesidad de alinear la administración bonaerense con el proyecto nacional: "La Argentina del presidente Milei es una Argentina próspera, pero si la provincia no se sube a ese tren, la República Argentina va a quedar a medio camino porque (Buenos Aires) representa el 37 % del electorado y el 50 % de la producción interna. Si la provincia no se sube al recorrido que está llevando adelante la Nación, va a ser muy difícil que salgamos adelante".

Asimismo enfatizó en la complejidad de un armado político: “Siempre es complejo porque la verdad que administramos sentimientos, voluntades, trabajamos con personas, con lo cual eso siempre es complejo. No somos máquinas, tenemos puntos de vista diferentes”.

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Foto: LANOTICIA1.COM

“A veces hay malas interpretaciones, a veces no queremos aceptar algunas decisiones, con lo cual todo eso siempre es complejo, Pero nosotros tenemos claro el camino que tenemos que seguir recorriendo para lograr un objetivo que es gobernar la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Por otra parte, consultado si sus recorridas y actos tengan que ver con un intento de postulación en la provincia, respondió en forma negativa, pese a que era algo que no estaba tan descartado meses atrás. “Yo soy el presidente del partido, tengo una obligación institucional y tengo un pedido puntual y formal del presidente de la Nación a principio de este año, que fue que ganemos la provincia de Buenos Aires”, sintetizó. “Estoy haciendo lo que tengo a mi alcance, todo el esfuerzo que puedo hacer, sobre todo para unir posiciones, para que el equipo esté, sea coherente, para que tengamos una propuesta de gobierno de cara al vecino y para que eso nos lleve a lograr ganar las elecciones”, agregó.

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Por su parte, el coordinador local, Luis Silva, reafirmó los objetivos del partido a nivel municipal: "Esta es nuestra casa, es La Libertad Avanza de San Pedro dispuesta a ganar en el 2027, generando trabajo y recuperando el Municipio para que realmente San Pedro tenga el gobierno que se merece, ante la decadencia que hay hoy en día".

No estuvo en el acto el empresario Pablo Reynes, quien hace un tiempo anunció sus aspiraciones de candidato a intendente por La Libertad Avanza.

La concejala Melina Panatteri y Luis Silva explicaron que su ausencia estaba relacionada con "problemas personales", pero que había trabajado durante la semana para el acondicionamiento del nuevo espacio partidario.