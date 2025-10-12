Con Diego Santilli ya confirmado como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, la atención ahora se concentra en un nuevo capítulo judicial: la demora en la reimpresión de las boletas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, decidió devolver el expediente a la Junta Electoral Nacional del Distrito Buenos Aires tras detectar un error procesal. El organismo provincial había omitido solicitar la opinión de las demás fuerzas políticas antes de elevar el recurso, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

Según informó Clarín, el fallo implica que el proceso de reimpresión, solicitado por los apoderados de LLA, quedó momentáneamente en suspenso, mientras la Junta —integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal Jorge Di Lorenzo y la titular de la Corte bonaerense, Hilda Kogan— debe dar traslado del recurso a los apoderados de los 15 partidos que integran la boleta única en el distrito. Solo después de ese trámite, el fiscal ante la Cámara, Ramiro González, podrá dictaminar y el tribunal estará en condiciones de resolver.

De acuerdo a lo que publicó Infobae, la controversia surgió luego de que la Junta rechazara el pedido de reimprimir 14 millones de boletas únicas, alegando que la solicitud era jurídicamente improcedente y materialmente inviable. Según el organismo, modificar las etapas del cronograma electoral a tan pocos días de los comicios podría afectar la organización del proceso y supondría un gasto extraordinario de más de 12 mil millones de pesos no contemplado en el presupuesto.

Desde La Libertad Avanza, los apoderados Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño sostuvieron en su apelación que la reimpresión “resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable”, y remarcaron que el Ministerio del Interior había ofrecido garantías logísticas para llevarla a cabo. Además, manifestaron su disconformidad con los plazos de notificación del fallo anterior, al señalar que la resolución fue comunicada “con demoras injustificadas”.

La posición del Gobierno nacional, en tanto, fue que la reimpresión garantizaría la expresión genuina de la voluntad popular, mientras que la Junta defendió su negativa señalando que el Código Electoral Nacional fija plazos estrictos que no pueden modificarse sin “riesgo institucional”.

Muchachos… hoy nos volvimos a ilusionar!!! El 26 de octubre: casillero uno, boleta violeta. pic.twitter.com/vo0RFoUGfL — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) October 11, 2025

La disputa se da luego de que la CNE confirmara a Santilli como cabeza de lista de LLA, en reemplazo de José Luis Espert, quien había renunciado tras quedar involucrado en una causa judicial por lavado de dinero y narcotráfico. Con el fallo, Karen Reichardt quedó en segundo lugar.

Mientras tanto, los libertarios esperan una definición en los próximos días para saber si las boletas podrán reimprimirse con la imagen de Santilli, o si los bonaerenses deberán votar con las boletas que aún muestran la cara de Espert.