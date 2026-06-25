El Senado bonaerense designó a sus primeros representantes en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de intervenir en la selección, nombramiento y control disciplinario de jueces y fiscales de la provincia de Buenos Aires.

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La decisión fue aprobada durante la primera sesión ordinaria del año, encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario. Allí se resolvió que el senador Sergio Berni represente al bloque oficialista Fuerza Patria como consejero titular, mientras que Fernando Coronel ocupará el cargo de suplente.

Por la oposición, la representante designada fue la senadora María Luz Bambaci, integrante de La Libertad Avanza.

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La designación de Berni se dio en un contexto político particular, atravesado por la interna que mantiene con Magario. Antes de la votación, el jefe del bloque oficialista volvió a cuestionar el manejo de las licencias legislativas en la Cámara Alta y dejó una frase que generó ruido en el recinto.

“Estoy un poco mareado”, lanzó el senador. Luego agregó: “No sé cuántos senadores somos”, en referencia a la situación de legisladores con licencia y a las discusiones reglamentarias que viene planteando desde hace meses.

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La relación entre Berni y Magario atraviesa una etapa de fuerte tensión desde diciembre de 2025, cuando el exministro de Seguridad asumió la conducción del bloque oficialista tras la salida de Teresa García al Congreso nacional.

Desde entonces, Berni viene cuestionando decisiones políticas y administrativas de la vicegobernadora, especialmente en torno a las licencias legislativas y la conformación de comisiones clave dentro del Senado bonaerense. Incluso llegó a referirse a Magario como “Su excelencia la Vicegobernadora” en una de las discusiones más tensas del recinto.

Pese a esas diferencias, el oficialismo lo designó como representante en el Consejo de la Magistratura, uno de los organismos más relevantes del sistema institucional bonaerense, encargado del funcionamiento y control del Poder Judicial provincial.

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La representación del Senado todavía no está completa: resta definir un consejero titular y un suplente por el oficialismo, además de un suplente por la oposición.

Quiénes son los representantes designados

Sergio Berni

Representa a la Primera Sección Electoral y actualmente preside el bloque oficialista Fuerza Patria en el Senado bonaerense. Médico de profesión y militar retirado, fue secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ahora ocupará un lugar en el Consejo de la Magistratura.

María Luz Bambaci

Senadora provincial de La Libertad Avanza por la Sexta Sección Electoral. Abogada de profesión, llegó a la Cámara Alta tras las elecciones de 2023 y será la representante titular de la oposición en el organismo.

Fernando Coronel

Legislador de Fuerza Patria por la Tercera Sección Electoral. Fue designado como suplente del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Antes de llegar al Senado se desempeñó como concejal y funcionario municipal en Esteban Echeverría.

Con estas designaciones, el Senado bonaerense comienza a completar su representación en el Consejo de la Magistratura, un organismo clave para la selección y control de magistrados en la provincia de Buenos Aires.