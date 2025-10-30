La oposición bonaerense volvió a poner sobre la mesa la necesidad de implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. Luego de las elecciones legislativas, referentes de la UCR – Cambio Federal y del PRO plantearon que es momento de avanzar hacia un sistema electoral “más transparente, ágil y moderno”.

La diputada bonaerense por Unión Cívica Radical – Cambio Federal, Alejandra Lordén, reclamó que el oficialismo adopte el nuevo sistema. “Vengo presentando este proyecto y muchos compañeros de la oposición han hecho lo mismo. Con la Boleta Única es más sencillo, mejora el medio ambiente y la gente se va contenta. No hay que subestimar al votante”, señaló en declaraciones a El Termómetro.

Sin embargo, la legisladora lamentó que el oficialismo “metió miedo” con el cambio de formato. “Tenemos que evolucionar como democracia y como sistema electoral. Con la boleta partidaria se induce el voto y eso tiene que terminar”, sostuvo la diputada radical.

Desde el Senado bonaerense, la legisladora Nerina Neumann, oriunda de Puan, también insistió en que “pasadas las elecciones, es momento de debatir Boleta Única y Ficha Limpia para 2027”. Recordó que junto al senador Marcelo Daletto y el bloque UCR – Cambio Federal presentaron proyectos en ese sentido, pero que “el oficialismo, con mayoría, bloqueó el debate”.

“La Boleta Única y la Ficha Limpia son herramientas que fortalecen la confianza ciudadana. No son banderas partidarias, son pasos necesarios para modernizar nuestra democracia”, subrayó Neumann, al destacar la experiencia positiva del sistema en las elecciones nacionales.

En la misma línea se expresó el intendente de Tres de Febrero y senador electo, Diego Valenzuela, quien desafió directamente al gobernador Axel Kicillof:

“Si me estás viendo, o si no me vas a ver en breve por La Plata, sacá a la Provincia del atraso electoral. No tenés más argumentos”, dijo en un video publicado en sus redes.

Valenzuela sostuvo que la Boleta Única “ya demostró funcionar con agilidad y transparencia” y que permite evitar prácticas como “robar la boleta en el cuarto oscuro o entregar una trucha”. Además, adelantó que desde el 10 de diciembre, cuando asuma su banca en el Senado, “empujará el proyecto para que la Boleta Única llegue a los bonaerenses”.

Mientras tanto, el oficialismo provincial aún no dio señales de abrir el debate en la Legislatura. Desde la oposición aseguran que el reclamo tiene consenso en todo el arco no peronista y que la discusión “no puede seguir postergándose”.