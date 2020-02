Los dos casos de dengue que no tienen antecedente de viaje a zonas con circulación viral corresponden a Moreno y Tres de Febrero. Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, al momento "no se registran áreas con circulación de virus dengue" aunque hay municipios vigilados. Hay 45 casos probables de los cuales 33 cuentan con antecedente de viaje y 12 que no, ubicados en Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata, Quilmes, Vicente López y San Pedro.