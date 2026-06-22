El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la desocupación tuvo un salto en Mar del Plata durante el primer trimestre de 2026 al 9,3 % en comparación con el mismo periodo de 2025, afectando a 32 mil personas. Además, 43 mil ocupados buscan otro empleo y 36 mil están subocupados.

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Se trató de un crecimiento de 3,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. En comparación al cuarto trimestre de 2025, registró una baja de 0,3 p.p.

Desocupación en aglomerados urbanos con ciudades bonaerenses

Gran Buenos Aires 8,7 / Partidos del Gran Buenos Aires 9,7

Bahía Blanca-Cerri: 10,1

Gran La Plata: 7,8

Mar del Plata: 9,3

San Nicolás-Villa Constitución: 10,4

Viedma-Carmen de Patagones: 2,1

#DatoINDEC

Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8% en el 1° trimestre de 2026, respectivamentehttps://t.co/H6I4TCJTQU pic.twitter.com/19lzqGYvTF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 22, 2026

En cuanto a la tasa a nivel nacional, fue del 7,8 % en el primer trimestre y bajó 0,1 p.p en la comparación interanual, con impacto en 1,1 millón de ciudadanos argentinos.

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El reporte del Indec detalló que la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%. Y la tasa de empleo (proporción de personas ocupadas con relación a la población total) se ubicó en 44,8%. Al cotejar estos indicadores con el mismo periodo del año pasado, ninguno tuvo cambios significativos.

A su vez, la subocupación (11,1 %) en territorio nacional registró una suba estadísticamente significativa de 1,1 p.p.

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