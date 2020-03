El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de la jornada #8M Mujeres bonaerenses haciendo historia en el marco del Día internacional de la mujer donde instó a que "los varones formen parte del feminismo".

"Queremos lugar también los varones en el feminismo, acompañándolas, aprendiendo de ustedes. Vamos a convertir esa lucha en políticas de estado, por eso tenemos ministerio de Mujeres y casi paridad de género en el gabinete. Pero necesitamos que entren hasta el último poro del Estado", aseguró ante cientos de mujeres en la Plaza San Martín frente a la Gobernación.

Y agregó: "Este 8M podemos conmemorar lo que se hizo, pero nos duele también lo que falta en el terreno de los derechos y la igualdad de las mujeres".

También remarcó que "comienza una fase de reconstrucción de la economía" y que "no lo podríamos hacer sin las mujeres de la provincia de Buenos Aires".

"La lucha del feminismo, de las mujeres, son luchas y conquistas por derechos, por la igualdad, no hay forma de que la historia avance de que la sociedad se transforme sino se reclama por la igualdad. La desigualdad tiene esa particularidad: algunos la naturalizan y ni siquiera la ven. Tenemos que sacudirlos y mostrarles que no puede ser que no haya igualdad en los salarios y trabajos", destacó.

Estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, las ministras de Mujeres de la provincia y la Nación, Estela Díaz y Elizabeth Gómez Alcorta, las intendentes mujeres peronistas, Blanca Cantero (Presidente Perón), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), las ministras del gabinete y diputadas, entre otras referentes como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La jornada se llevó a cabo en la Plaza San Martín de La Plata, ubicada entre las calles 50, 54, 6 y 7 con un homenaje a las "mujeres del Bicentenario". La jornada comenzó a las 10 horas e incluyó: puestos con información y asesoramiento para la prevención de las violencias por razones de género, enmarcadas en la campaña #PuntoGénero; ferias de productoras y artesanas; rondas de debate; y un festival musical, entre otras propuestas.