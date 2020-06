El diputado provincial de Juntos por el Cambio por la Séptima Sección electoral, Juan Carrara, apuntó este lunes contra el Intendente del Frente de Todos en 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, a quien acusó por "actitudes autoritarias y antidemocráticas".

El cruce fue en el marco de un comunicado presentado por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, donde apuntaron contra el jefe comunal por la falta de información y por intimidar a los ediles de la oposición.

El Intendente @hernanralinqueo debe dejar de lado las actitudes autoritarias y antidemocráticas en #25DeMayo.

Es imprescindible que el HCD pueda cumplir su tarea de control y para eso es necesario que garantice el acceso a la información, y deje de filmar y perseguir opositores. pic.twitter.com/8aCjJS2mwE — Juan Carrara (@JuanBCarrara) June 1, 2020

"El Intendente debe dejar de lado las actitudes autoritarias y antidemocráticas. Es imprescindible que el HCD pueda cumplir su tarea de control y para eso es necesario que garantice el acceso a la información, y deje de filmar y perseguir opositores", dijo Carrara.

Cabe remarcar que en el comunicado presentado por Cambiemos, apuntaron: "No solo no nos dejaron analizar las cuentas del municipio sino que utilizaron el poder para filmarnos y vigilarnos. De todas formas, no nos van a callar ni asustar".