La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desarrolló durante los últimos días distintas reuniones de comisión en las que se analizaron y, en algunos casos, se aprobaron proyectos de ley vinculados a juegos de azar, cultura, transporte, legislación general y producción.

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#Hoy | 🏛 Se desarrolló una reunión informativa de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la ludopatía, presidida por la diputada @MicaOlivetto, en la cual se debatieron los proyectos de ley presentados sobre la temática. pic.twitter.com/v9VxeE62oR — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 16, 2026

Este miércoles se reunió la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada Micaela Olivetto. Durante el encuentro se debatieron los distintos proyectos de ley presentados sobre la temática.

#Hoy | 🏛Presidida por el diputado @CoteRossiOk, se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Asuntos Culturales, en la cual avanzaron varios proyectos tratados. pic.twitter.com/8C4HifrFDO — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 16, 2026

También se desarrolló una reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Culturales, encabezada por el diputado Cote Rossi, en la que avanzaron varios proyectos que se encontraban en tratamiento.

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#Hoy | 🏛Presidida por el diputado @CoteRossiOk, se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Asuntos Culturales, en la cual avanzaron varios proyectos tratados. pic.twitter.com/8C4HifrFDO — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 16, 2026

Por su parte, la Comisión de Transporte, presidida por el diputado Roberto Vázquez, mantuvo una reunión ordinaria en la que se aprobaron distintos proyectos de ley.

#Hoy | 🏛Se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Transporte, presidida por el diputado @RoberVazquezOK, en la que se aprobaron distintos proyectos de Ley. pic.twitter.com/PIitmSj1yi — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 16, 2026

Días atrás, la Comisión de Legislación General, que preside el diputado Rubén Eslaiman, también llevó adelante su reunión ordinaria y aprobó distintos proyectos de ley.

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#Hoy | 🏛 Se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Legislación General, presidida por el diputado @RubenEslaiman, en la que se aprobaron distintos proyectos de Ley. pic.twitter.com/2e9HGyA9yH — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 15, 2026

Finalmente, el 10 de septiembre se reunió la Comisión de Producción y Comercio Interior, presidida por el diputado Esteban Alejandro Acerbo. En ese encuentro expusieron representantes del sector empresario de panaderías artesanales y se trataron varios proyectos.

Las reuniones forman parte del trabajo de las comisiones de la Cámara baja bonaerense, instancia en la que los proyectos son analizados antes de continuar, cuando corresponde, con su tratamiento legislativo.