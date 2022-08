En el marco del lanzamiento de la regional Mar del Plata del Movimiento Productivo Argentino, ex presidente de la Nación Argentina, Eduardo Duhalde brindó una disertación en la que convocó a “la unidad nacional como única salida de la crisis”.

El ex mandatario y actual presidente del Movimiento Productivo Argentino recordó su paso por el gobierno provincial. “A mí me tocó gobernar esta provincia, y cuando ganamos duplicando los votos del radicalismo, los llamé y les comenté que no estaba acostumbrado a gobernar peleándome y les propuse gobernar juntos. Fue así como asumiendo un compromiso de diez puntos que los llamé éticos, acordamos que la mitad de la gobernanza estuviera en sus manos y gobernamos la provincia ocho años. En ese periodo tuvimos 70 diputados nacionales alineados, es decir una provincia unida", dijo durante la charla, en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Al ser consultado que lo llevó a Mar del Plata, Duhalde respondió: “venimos a buscar una nación unida. En 2002 construimos y hablo en plural porque no fue Duhalde sino que fuimos todos, el único gobierno en la historia argentina de unidad nacional. Y ahora venimos a trabajar para construir el segundo gobierno argentino de unidad nacional. Si los argentinos seguimos peleando hacemos el papel de tontos ante el mundo. Debemos juntarnos, no pelear, no robar y construir la unidad nacional".

El encuentro organizado por el dirigente peronista Alvaro Fanproyen contó con la participación de los principales referentes de la política local: Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense; Jorge Illia, secretario general nacional del partido socialista; Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata; Gustavo Pulti, ex intendente y presidente del partido vecinal AM; Juan Antonio Garivoto, líder histórico del Partido Justicialista de la quinta sección electoral; Franco Luchina, presidente del GEN local y Mercedes Landa, presidenta del partido nacional Lealtad y Dignidad. También estuvo la exsenadora "Chiche" Duhalde. Además de los representantes de la universidad con asiento en la ciudad, la CGT, las cámaras empresariales y la Sociedad Rural.

De esta manera Duhalde dejó constituida la regional Mar del Plata del MPA, "un espacio sin banderas partidarias del que participan empresarios, dirigentes de entidades productivas, gremiales y políticas con el fin de liberar las fuerzas creadoras argentinas, fomentar el diálogo social y equilibrar los intereses sectoriales aportando a la construcción de un nuevo proyecto nacional fundado en el trabajo y la producción", según se indicó desde ese espacio.