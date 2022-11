El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, se refirió a la suba de los precios de los alquileres y planteó una política con “leyes en cada provincia y a su vez ordenanzas en cada municipio”.

“Desde mi punto de vista personal, y lo he conversado con el ex ministro Jorge Ferraresi durante este tiempo, los dos por tener la experiencia de ser intendentes entendemos que los alquileres no son lo mismo en todo el país. Una cosa son en la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa son en una ciudad del interior del país”, sostuvo Maggiotti a las radios AM 750 y Futurock.

El ex intendente de Navarro sugirió que “tiene que haber una ley en cada provincia y, a su vez, ordenanzas en cada municipio, porque quién conoce realmente la problemática termina siendo el que está más cerca, que es el intendente, el gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad”.

“Entendemos que puede haber una buena ley pero que después es de difícil aplicación desde el Gobierno Nacional”; enfatizó Maggiotti.