El Movimiento Evita realizó este sábado su congreso nacional y ratificó sus intenciones de formar su propio partido político para pelear la interna del Frente de Todos en el 2023. “Ya no queremos ser espectadores de los acuerdos de otros”, advirtió la organización social.

El encuentro tuvo lugar este sábado en el estadio cubierto de Argentinos Juniors con la presencia de unos 3000 dirigentes de todo el país, que ratificaron a Emilio Pérsico -uno de los dirigentes más cuestionados por Cristina Kirchner- como líder del movimiento.

Me reconozco en cada mirada cómplice, en el abrazo, en la alegría colectiva por la felicidad de la tarea cumplida. No necesito nada más que la mano compañera que me sostiene, que me empuja a seguir soñando. Son mi mejor paisaje y mi mejor melodía. Viva la Patria!!! pic.twitter.com/qGwuJcWGjh

— Mariel Fernández (@marielfmoreno1) July 10, 2022