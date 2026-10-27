Las autoridades del PRO de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo este lunes una cumbre con intendentes, concejales y legisladores de la Primera sección electoral con el objetivo de “fortalecer la coordinación territorial” y organizar el armado con vistas a las elecciones de 2027.

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“El año que viene tenemos que llegar mejor parados que en 2025”, advirtió la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del espacio, Soledad Martínez. Además estuvo Cristian Ritondo, presidente del partido, quien sostuvo: “Sin la Provincia, no hay cambio sustentable en Argentina”. También reclamó fortalecer la estructura partidaria: “Donde hay uno del PRO, tiene que estar todo el PRO”.

Desde el PRO bonaerense, a través de un comunicado, señalaron: “Seguimos trabajando desde la cercanía en cada municipio, para terminar con el populismo y sacar a la Provincia del abandono. Llegar unidos y preparados al año que viene es fundamental”.

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La foto del encuentro apuntó a la unidad del espacio, pero también a fortalecer la posición en las negociaciones con La Libertad Avanza para 2027. Aún la discusión sobre cómo será la competencia el año próximo sigue abierta, con la reforma electoral aún en carpeta y la definición de las listas.

En esa línea, el intendente de Campana, Sebastián Abella, remarcó la importancia de mantener la cercanía. “Las elecciones municipales se ganan estando cerca de los vecinos”, sostuvo. También participaron la secretaria general del PRO bonaerense y diputada nacional Florencia De Sensi, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, las diputadas provinciales Rita Sallaberry y María Sotolano, y el senador provincial Alex Campbell.

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El próximo lunes será el turno de los intendentes, concejales, consejeros escolares y referentes de la Segunda Sección Electoral, en una secuencia de encuentros que continuará hasta diciembre.

Donde hay uno del PRO, está todo el PRO. Hoy llevamos adelante el segundo encuentro de coordinación territorial con todos los intendentes, concejales, consejeros escolares y referentes de la Primera Sección Electoral. Seguimos trabajando desde la cercanía en cada municipio, para terminar con el populismo y sacar a la Provincia del abandono. Llegar unidos y preparados al año que viene es fundamental. El próximo lunes nos encontramos con la Segunda Sección. — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) October 26, 2026