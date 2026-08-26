La Comisión de Modernización del Estado del Senado bonaerense analizó distintos proyectos destinados a avanzar en la transformación digital de la Legislatura y de la administración pública provincial.

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El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por el presidente de la comisión, el senador del PRO Juan Manuel Rico Zini, junto al vicepresidente Sergio Berni (Fuerza Patria) y el secretario Diego Valenzuela (La Libertad Avanza).

Entre las iniciativas que quedaron en estudio se encuentran tres proyectos de resolución vinculados directamente con la digitalización del funcionamiento interno del Senado.

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Uno de ellos, presentado por Carlos Curestis (La Libertad Avanza), propone incorporar la firma electrónica o digital para la presentación de proyectos legislativos y modificar el Reglamento Interno para reconocer su validez.

A su vez, Malena Galmarini (Fuerza Patria) impulsó la creación de un Sistema de Gestión Parlamentaria Electrónica (SGPE), con el objetivo de reducir progresivamente el uso de papel y establecer el expediente electrónico con firma digital como herramienta central.

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En tanto, Rico Zini propuso crear un Sistema Interno de Comunicaciones Electrónicas para agilizar los circuitos administrativos del Senado mediante herramientas digitales.

Cambios en la administración provincial

La comisión también estudió un proyecto de ley presentado por Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) para modificar el Decreto Ley 7647/70, que regula el procedimiento administrativo bonaerense.

La iniciativa busca simplificar trámites, profundizar la digitalización y reducir la burocracia, además de evitar que la falta de respuesta de los organismos estatales termine afectando derechos o actividades económicas.

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Por último, la comisión rechazó un proyecto de declaración de Rico Zini que proponía declarar de interés legislativo el décimo aniversario de la sanción del Decreto 434/16 y la Ley 14.828, vinculados al Plan de Modernización del Estado.