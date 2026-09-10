La Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Senado bonaerense llevó adelante una nueva reunión en el Salón Antonio Cafiero, donde avanzó con distintos proyectos relacionados con la producción agropecuaria, la actividad rural y las economías regionales.

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El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza), y contó con la participación del secretario Matías De Urraza (La Libertad Avanza) y de los senadores María Inés Laurini y María Arata (Fuerza Patria), Natalia Quintana (Hechos), Jorge Schiavone (PRO) y Nerina Neumann (UCR). De manera virtual participó Marcos Pisano (Fuerza Patria).

Entre los proyectos de ley tratados, la comisión aprobó por mayoría una iniciativa de Nerina Neumann (UCR) que propone crear el Régimen de Promoción de la Olivicultura del Sudoeste Bonaerense. La propuesta apunta a fomentar la implantación y producción de olivos, su industrialización, el agregado de valor y la comercialización, además de promover actividades turísticas vinculadas al cultivo y sus derivados.

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También recibió dictamen favorable por mayoría un proyecto de Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza) que modifica y deroga artículos de la Ley 10.390, que establece el régimen de emergencia y desastre agropecuario. La iniciativa busca actualizar la normativa y fortalecer las herramientas de asistencia para productores afectados por fenómenos climáticos, biológicos o físicos.

🏛️La Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca analizó iniciativas vinculadas al sector productivo



Se aprobaron proyectos de ley, pedidos de informes al Poder Ejecutivo y proyectos de declaración vinculados a la producción agropecuaria.



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La comisión también avaló tres pedidos de informes al Poder Ejecutivo provincial. Uno de ellos, presentado por Marcelo Leguizamón Brown (Hechos), solicita información sobre distintos aspectos relacionados con el tráfico ilegal de fauna silvestre.

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Los otros dos pedidos fueron impulsados por Cabezas y requieren información sobre el régimen de promoción e incentivo de la industria vitivinícola y sobre el Plan de Mejora de los Caminos Rurales.

Finalmente, los senadores dieron el visto bueno a dos proyectos de declaración vinculados con actividades productivas y tradicionales. Uno, presentado por Sergio Vargas (Unión y Libertad), declara de interés legislativo la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional (Exposición Rural) 2026, que se desarrollará entre el 23 de julio y el 2 de agosto.

Por su parte, la comisión acompañó una iniciativa de María Inés Laurini (Fuerza Patria) para declarar de interés legislativo la Expomiel Azul 2026, correspondiente a la 37° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Nacional de la Miel, prevista para los días 12 y 13 de junio de 2026.