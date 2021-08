Luego que la exgobernadora y precandidata porteña María Eugenia Vidal calificase al gobierno del Frente de Todos como "el gobierno de la excusa", le salió al cruce el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco

"Me causa entre gracia e indignación cada declaración de Vidal, no sé cuál predomina sobre la otra. Éste es el gobierno del cuidado. Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal como gobernadora. Si es por calificar, yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos", lanzó.

Sin embargo, desde la Legislatura bonaerense le respondieron a Bianco los exalfiles de Vidal, Aldana Ahumada y Walter Lanaro, senadores de Juntos por el Cambio por la primera y tercera sección electoral.

Ahumada, representante de Merlo, se preguntó: "¿Por qué hay que soportar que trate así a las mujeres?"; y pidió la intervención del Ministerio de las Mujeres.

Más allá fue Lanaro quien disparó: "Carlo largá el relato y ponete a trabajar!".

