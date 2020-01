El Gobernador Axel Kicillof participó de la puesta en marcha de las Escuelas Abiertas en Verano de Pilar junto al Intendente Federico Achával, en el predio de la UOM de Manuel Alberti. Compartieron la mañana con niños y jóvenes que disfrutaron de la pileta, participaron de actividades deportivas y culturales.

“Nos alegra que hoy Axel nos acompañe en la inauguración oficial de un programa tan importante", dijo el Intendente, quien agregó: "Nos alegra y nos llena de esperanza, porque demuestra que en la Provincia y en nuestro distrito los niños y los jóvenes son una prioridad”.

Por su parte, el gobernador remarcó que "es destacable ver que desde Pilar Federico trabaja tan comprometidamente en las escuelas. Es lo que se ve hoy en este predio lleno de chicos que pueden acceder a actividades recreativas pero también a un plato de comida que de otra manera no podrían tener".

"Hoy más que nunca necesitamos poner la plata en donde se la necesita, y el alimento es uno de esos lugares. Y para que ese, u otros derechos fundamentales que tiene que garantizar el Estado, como el deporte o la cultura lleguen, necesitamos que todos hagamos un esfuerzo,", mencionó después.

El Intendente Achával dijo: "La mirada humana que tienen gobiernos como el de Alberto y Axel, se demuestra, entre otras cosas, viendo en dónde se ponen los recursos. Esta Provincia elige hacerlo acá, en la contención y en el hambre de miles de niños a los que tenemos el deber de atender".

Por su parte, Agustina Vila, directora General de Cultura y Educación de la Provincia dijo que "hoy Escuelas Abiertas en Verano alcanza a 200.000 niños y jóvenes de toda la Provincia. Y la idea es ir ampliando la cobertura a cada vez más, llegando no solamente a las escuelas sino también a otras instituciones. Sabemos que este es un programa que también ayuda a acercar a muchos niños y jóvenes que se fueron de la escuela, y que permite hacerlo de una manera atractiva, por eso queríamos aprovechar la oportunidad. Creemos que los chicos tienen que crecer en las escuelas".

El Intendente Achával remarcó que “la inclusión y el hambre no se toman vacaciones, no esperan a que llegue marzo. Y nosotros tampoco. Queríamos trabajar en una propuesta que verdaderamente acompañara a quienes más lo necesitan". Y remató: "Sabemos que para muchos hoy la escuela representa el único plato de comida del día y no íbamos a ser indiferentes a esa situación".

“Junto a la Provincia vamos a trabajar codo a codo para devolverle a cada pilarense y a cada bonaerense los derechos que le fueron quitados. Tenemos el desafío de poner de pie no solamente una economía, sino 4 años de tristeza, desazón y ausencia", añadió.

Finalmente, Kicillof dijo que "apenas asumimos nos comprometimos a hacer crecer este programa porque sabíamos que para muchas familias y para muchos trabajadores este iba a ser un verano difícil y no queríamos que fuera así". Y destacando, una vez más el trabajo en Pilar, dijo: "Sin dudas lo que se ve acá es el resultado de un gran esfuerzo que cuando se lleva adelante puede lograr enormes diferencias".

Por último, Achával concluyó: "Tenemos que levantar la tierra arrasada que nos dejaron. Para eso vamos a trabajar sin miedo. Vamos a avanzar de manera firme, convencidos de que el hambre, la pobreza, la imposibilidad de acceder a un medicamento tienen que dejar de ser problemas para volver a ser garantías".