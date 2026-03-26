El Senado de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la verdad y la Justicia, estipulada por la ley 12.654. Al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, los senadores reafirmaron una vez más la democracia y los derechos humanos y repudiaron el terrorismo de Estado.

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En primer lugar, el senador Fernando Coronel (Unión por la Patria) inauguró el ciclo de exposiciones, reivindicando el Nunca Más para juzgar a los militares “que desarrollaron un plan de genocidio en Argentina”.

“Salieron a la caza de los que pensaban distinto, de organizaciones de izquierda, jóvenes, sindicalistas, y fundamentalmente peronistas”, señaló. Para culminar, citó una frase del gobernador Axel Kicillof: “No recordamos para quedarnos en el pasado, recordamos para cuidar la democracia y defender el futuro”.

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Posteriormente, el legislador Sergio Vargas (Unión y Libertad) sostuvo que “hay víctimas que aún esperan justicia y no han tenido su reconocimiento por parte del Estado”.

El senador consideró necesario que los argentinos se reconcilien con la historia: “Hay que superar las grietas para una Argentina mejor, y tener memoria sobre todas las víctimas es honrarla”.

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A continuación, Matías de Urraza (La Libertad Avanza), afirmó que una memoria incompleta “tiende a deformar y no a iluminar”. “El Nunca Más es nunca más a la violencia, al abuso y apartarnos de la ley”, sentenció.

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A su turno, la senadora María Rosa Martínez (UxP), quien fue presa política de la última dictadura durante cuatro años, manifestó que “cuando la fuerza del Estado se arma para destruir, encarcelar, asesinar, apropiarse y torturar, eso se llama terrorismo de Estado”.

Y reivindicó la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por impulso del ex presidente Néstor Kirchner. “Nosotros también pedimos memoria completa, que los genocidas nos digan dónde están los nietos y los desaparecidos”, reclamó Martínez.

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Por su parte, el senador Alex Campbell (PRO) destacó la importancia de los derechos humanos, la democracia y condenó el terrorismo de Estado. “Todos los que militamos queremos militar en paz, sin violencia, sin terrorismo de Estado. No hay unidad posible si alguien se arroga el monopolio del dolor y otros hacen silencio”, planteó.

Finalmente, la camporista Fernanda Raverta, hija de desaparecidos, aseguró: "Me quedo la idea de que intentaron sembrar un terror que durara para siempre, pero para siempre el miedo no dura. Y por eso quiero rendir un homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que pese al miedo salieron a buscar a sus hijos e hijas, y a Néstor y Cristina Kirchner".

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La senadora Nerina Neumann reivindicó en su discurso las figuras de Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín.

“Muchos sufrieron para volver a tener esta democracia. Y contar la historia completa es también entender que después de tanto sufrimiento, hoy debemos defenderla”, esgrimió.

A su turno, Marcelo Leguizamón, definió que la memoria “es indispensable para construir nuestra identidad”.

“El Nunca Más debe ser un compromiso ético de todos. Memoria sí, pero también verdad histórica, coherencia y responsabilidad democrática”, indicó el legislador.

La senadora Fernanda Raverta fue la última oradora de la sesión especial. En su intervención, aseguró que la dictadura tuvo como objetivo imponer por la fuerza un modelo económico “que dio por tierra una Argentina industrial, generó pobreza, ajuste, miseria, hambre y desocupación”.

“Me quedo con la idea de que intentaron sembrar un terror que durara para siempre, pero para siempre el miedo no dura. Y por eso quiero rendir un homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner que supieron contagiar coraje a la sociedad argentina”, cerró.