La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con la conformación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, prevista en la Ley de Endeudamiento sancionada a comienzos de este mes, y oficializó a los legisladores que representarán al cuerpo en el esquema de control sobre el uso de los fondos habilitados al Ejecutivo provincial.

La comisión fue incorporada durante las negociaciones parlamentarias que permitieron destrabar la aprobación del endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof, y tendrá como función central verificar y remitir al Ejecutivo los proyectos que presenten los municipios para la utilización de los recursos creados por la norma.

Quiénes integran la Bicameral por Diputados

Según lo establecido en la ley, la comisión estará integrada por siete diputados y cinco senadores, con representación de las minorías parlamentarias. En una primera etapa, la Cámara baja avanzó con la oficialización de sus representantes a través de una resolución interna.

Por el oficialismo fueron designados:

En tanto, por los bloques opositores fueron designados:

Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal Alejandro Rabinovich, titular de la bancada del PRO

La integración busca reflejar el equilibrio interno de la bancada de Fuerza Patria y garantizar la participación de los distintos espacios políticos.

A la espera de los nombres del Senado

En lo que respecta al Senado bonaerense, aún no se oficializaron los cinco legisladores que completarán la integración de la Bicameral. La definición quedará en manos de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario, quien deberá designar a los representantes de la Cámara alta.

Una vez completada su conformación, la comisión quedará formalmente habilitada para comenzar con sus tareas de control y seguimiento.

Qué funciones tendrá la comisión Bicameral

De acuerdo al articulado de la ley, la comisión mixta tendrá amplias facultades de control. Entre sus atribuciones se destacan:

Solicitar informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria.

Requerir información sobre los principales indicadores económicos de la Provincia y de los municipios.

Verificar los proyectos presentados por los gobiernos locales y remitirlos al Ejecutivo provincial.

Acceder a información detallada sobre el estado de la deuda pública provincial.

El seguimiento se concentrará especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado para asistir financieramente a los 135 distritos bonaerenses.

Cómo se distribuirán los fondos municipales

La norma establece que el Fondo tendrá un piso mínimo de $250.000 millones, aunque el monto podrá alcanzar hasta $350.000 millones, y se distribuirá de la siguiente manera:

70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) correspondiente al ejercicio 2025.

30% destinado a programas provinciales, vinculados principalmente a infraestructura, ambiente y transporte.

La Bicameral deberá expedirse sobre el destino de esos recursos una vez que complete su integración con los representantes del Senado.

La negociación política detrás del endeudamiento

La creación de la comisión Bicameral fue uno de los puntos centrales de las negociaciones que precedieron a la sanción de la denominada Ley de Financiamiento, aprobada con más de dos tercios de los votos en ambas cámaras.

La norma habilitó al Ejecutivo a tomar deuda por el equivalente a USD 3.685 millones, compuesta por:

USD 1.045 millones solicitados originalmente a mediados de año.

USD 1.990 millones para el ejercicio 2026.

USD 250 millones mediante emisión de Letras del Tesoro.

USD 150 millones para proyectos de Buenos Aires Energía.

USD 250 millones destinados a obras viales de AUBASA.

Como parte del paquete de acuerdos, la Legislatura también avaló una reforma a la carta orgánica del Banco Provincia, que amplió su directorio con seis nuevos cargos para dar lugar a representantes del PRO y el radicalismo. Posteriormente, se aprobaron los pliegos para cubrir esos puestos.

En paralelo, se avanzó con la designación de nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación, del Tribunal Fiscal de Apelaciones, y con la aprobación de 224 pliegos judiciales durante 2025 en distintos departamentos judiciales de la provincia.