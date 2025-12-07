En medio del debate por la eventual no autorización del gobierno nacional para que la provincia de Buenos Aires pueda financiarse a través de la toma de deuda, el Ministro de Economía bonaerense, Pablo López, salió al cruce de los dichos de su par nacional, Luis ‘Toto’ Caputo.

López, en línea con el discurso del gobernador Axel Kicillof, aseguró que la provincia de Buenos Aires es “la más austera del país”. “Tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba", destacó el funcionario que acompañó sus dichos con gráficos que publicó en redes sociales.

López reiteró que la Ley de Financiamiento aprobada por más de dos tercios de la Legislatura bonaerense incluye una autorización de endeudamiento por el equivalente a 3.035 millones de dólares y busca garantizar el pago de los servicios de deuda.

Algunos elementos para desmentir las mentiras que intentaron instalar estos últimos días:



Nuestra provincia de Buenos Aires es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba. pic.twitter.com/gSvf3ePwY3 — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 5, 2025

“El monto autorizado por la ley representa apenas un tercio de la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, equivalente a 9 mil millones de dólares por interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas”, escribió el ministro que aseguró que “si regularizara su deuda, no sería necesario el endeudamiento” que la administración de Axel Kicillof solicitó a la Legislatura.

A todo eso, sumó López, que “el perjuicio adicional de la pérdida de recaudación por la destrucción de la actividad económica, que supera los 2.500 millones de dólares”. “Así, entre deudas del Gobierno nacional y el resultado de sus políticas, la provincia de Buenos Aires lleva perdidos 11.500 millones en recursos”, afirmó.

En un balance general de la gestión, López aseguró que en materia de endeudamiento, “la deuda actual de la provincia de Buenos Aires “es mucho más sana” que cuando la actual administración asumió por primera vez en 2019. “Por decisión de Axel Kicillof llevamos adelante una política de administración responsable que nos permitió reducir el stock de deuda total del 9 por ciento al 6 por ciento del Producto Bruto”, afirmó López.

“También redujimos la carga de los intereses en el presupuesto del 8% de los recursos en 2019 a menos del 3 por ciento en 2026; y cambiamos la composición de la deuda gracias a priorizar el financiamiento en mercado local y con organismos multilaterales”, destacó el ministro de Economía de la Provincia.

“Nuestra administración ordenada y responsable nos ha permitido sostener la gestión a pesar de la asfixia a la que nos somete el Gobierno nacional. Preservamos la sostenibilidad de la deuda mientras atenuamos los efectos de las políticas nacionales sobre 17 millones de bonaerenses”, cerró.