La compra de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner sigue generando polémica. Tras la salida de Matías Kulfas por un off de récord apuntando contra Cristina Kirchner, este domingo, la empresa, que el ahora exministro mencionó como una opción a Techint para la fabricación dentro de la Argentina, negó producir chapa de la calidad necesaria para esa obra.

"Laminados Industriales, actualmente, no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro", aseguró la empresa a través de un comunicado. Las acusaciones cruzadas entre Cristina Kirchner y Kulfas derivaron en una denuncia de Juntos por el Cambio, que le pedirá a la Justicia que investigue lo decía en ese off the récord.

El escándalo comenzó a gestarse este viernes, durante el acto por los 100 años de YPF, -que unió a Cristina Kirchner y Alberto Fernández después de tres meses-, cuando la Vicepresidenta le pidió al Presidente que use "la lapicera" para que Techint “traiga su producción al país". “Hay que sentarse, no como amigos. Hay que pedirles que devuelvan”, le dijo.

La respuesta no se hizo esperar. Desde el entorno de Matías Kulfas circuló un off the récord que apuntaba contra funcionarios del área energética que supuestamente responden a Cristina Kirchner, por haber licitado la provisión de elementos fundamentales para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta "a la medida" de Techint, la compañía de Paolo Rocca.

"Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa S.A.. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint", decía el mensaje de WhatsApp. También mencionaba que "si hubieran puesto caños como son los gasoductos en Europa, se podrían haber provisto desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales)".

Tras la salida de Kulfas y la profundización de la crisis en el Gobierno del Frente de Todos, la empresa mencionada por el exministro difundió un comunicado de prensa, desmintiendo lo dicho. Al respecto, aclaró que “actualmente, no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro”.

El accionar del ahora exministro, que dejó traslucir que podría haber algún tipo de direccionamiento en las licitaciones del gasoducto, fue tan burdo que el presidente tuvo que pedirle su renuncia. Kulfas era uno de los tres ministros que estaban apuntados por Cristina desde un principio, cuando la vicepresidente cuestionaba a "los funcionarios que no funcionan".