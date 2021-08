Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar el Paso dentro de la alianza Juntos en Provincia de Buenos Aires, visitó Pilar, Escobar y San Fernando. Durante su recorrida expresó: "Lo que se está gestando me excede, y nos excede a todos los que estamos en este espacio. De los laberintos se sale por arriba, es lo que tenemos que hacer, y vemos que este proyecto no tiene ni vencimiento ni techo. Hoy, si millones de argentinos luchan por el progreso, esto es imparable”

En la misma línea, el precandidato a Diputado aseguró que "esto no se soluciona solamente con una ley, ni con una política sectorial, se soluciona con un cambio de paradigma. Nosotros estamos acá para ofrecer a la ciudadanía este cambio de paradigma y, si hay millones de voces y de votos de argentinos que nos acompañan, no importa quién lo haga, la Argentina tiene que lograr la modernidad”

"Argentina viene de una decadencia crónica, nadie puede tirar la primera piedra. Los índices educativos, de pobreza, económicos, vienen con una involución crónica. Somos de los pocos países en el mundo que involucionan en lo económico sin guerra, entonces tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo nuevo, basado en la educación, en la ciencia, en la tecnología, la innovación, la creatividad y si nosotros no aceptamos esto vamos a seguir discutiendo el sub desarrollo sustentable”

Manes manifestó que “ningún político va a dar trabajo, ningún funcionario va a dar trabajo genuino porque el mundo cambió. Lo que hay que hacer es una revolución en nutrición infantil, en educación de calidad, en salud, que no es solo luchar contra las enfermedades sino que es parte del progreso económico; es invertir más en innovación, en creatividad, en ciencia y vincularlo con el sector productivo”, Finalmente, el neurocientífico comentó que “Nos seguimos mintiendo y pensando que somos ricos, no somos un país rico, somos potencialmente ricos y, si pensamos que estamos en vías de desarrollo, no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desdesarrollo y vamos a estar peor”.

Facundo Manes estuvo acompañado por el senador Nacional Luis Petcoff Naidenoff; el diputado Nacional Sebastián Salvador; el precandidato a Diputado Nacional Emilio Monzó; Joaquín de la Torre y Ayelén Bertón, precandidatos a Senadores provinciales; Diego Ranielli, Mónica Giorno, Emilio la Greca, Diego Castagnaro, y Claudio Alfonsín, precandidatos a Concejales por Pilar, Escobar y San Fernando respectivamente; Lautaro Lucas y Agustina Iaccarino, precandidatos a Consejeros en Pilar. También se destacó la presencia del ex vice gobernador bonaerense, Daniel Salvador.