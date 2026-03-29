El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino anunció una movilización a La Plata para este miércoles 1° de abril, en el marco del conflicto por el cierre de la empresa FATE, y con un reclamo directo al gobernador Axel Kicillof.

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La convocatoria fue difundida a última hora de este sábado y prevé que los trabajadores partan en micros a las 9:00 desde las fábricas y se concentren a las 13:00 en Plaza San Martín, para luego dirigirse a la Casa de Gobierno provincial.

El objetivo central será entregar una carta formal solicitando una reunión con el mandatario bonaerense, en busca de una intervención que permita destrabar el conflicto y garantizar la continuidad laboral.

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La medida se inscribe en una serie de acciones que el gremio viene llevando adelante desde hace más de un mes, luego de lo que calificó como un “lock out patronal ilegal” por parte de la empresa.

En ese marco, desde el sindicato conducido por Alejandro Crespo advirtieron que el cierre de la planta podría derivar en una “catástrofe social”, debido al impacto directo e indirecto sobre el empleo.

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Según detallaron en el comunicado, la actividad de FATE no solo involucra a operarios de planta, sino también a trabajadores administrativos, empresas proveedoras, logística, servicios tercerizados y puntos de venta, lo que eleva el universo afectado a miles de familias en la provincia de Buenos Aires.

Empresa estratégica y alerta por el abastecimiento

Otro de los ejes del planteo sindical es el carácter estratégico de la firma. El SUTNA remarcó que se trata de la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, lo que —advierten— vuelve crítica su continuidad en un contexto económico complejo.

En esa línea, alertaron que un eventual cierre podría generar consecuencias en cadena, afectando el transporte de alimentos, el funcionamiento del transporte público y servicios esenciales como ambulancias o autobombas.

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Antecedentes: negociación abierta y reclamos en la Legislatura

El conflicto ya había escalado días atrás con movilizaciones y gestiones institucionales. Tal como informó este medio, el gobierno bonaerense intervino tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por Nación y dispuso una instancia de negociación forzada por 15 días, en base a la Ley 10.149. (link a nota del 18/3)

Esa medida buscó retrotraer la situación y generar condiciones de diálogo entre las partes, aunque hasta el momento no logró encaminar una solución definitiva.

En paralelo, los trabajadores también se movilizaron a la Legislatura bonaerense para impulsar un proyecto que declare de utilidad pública la planta y permita su ocupación temporal por parte del Estado, con el objetivo de sostener la producción y los puestos de trabajo. (link a nota del 19/3)

Movilización clave en la cuenta regresiva

La marcha del próximo miércoles se dará, además, en un momento clave: coincide con el vencimiento de la instancia de negociación abierta por la Provincia, lo que suma presión sobre el Ejecutivo bonaerense.

Con este nuevo reclamo en la calle, el sindicato busca forzar una definición política que permita evitar el cierre de la planta y sostener la actividad.

Bajo la consigna “FATE no se cierra”, los trabajadores intentarán visibilizar el conflicto en la capital bonaerense y conseguir una respuesta directa del gobernador en un escenario que, por ahora, sigue sin resolución.