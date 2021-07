Pese a su notable actuación, Brian Castaño empató este sábado ante Jermell Charlo por fallo dividido. De esta manera, el bonaerense -monarca del cinturón superwélter de la OMB- se quedó sin poder lograr la unificación de los cetros ante el norteamericano, quien ostenta los de la AMB, CMB y FIB. Sin embargo, el bochornoso resultado que perjudicó al oriundo de Isidro Casanova tras el combate contra el texano no fue la única polémica de la noche. Algo que llamó la atención fue el tsunami de publicidad proselitista del Intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza, que inundó la transmisión oficial de la pelea.

El pasado 14 de junio, durante un acto en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata, Cristina Kirchner pidió en esta elecciones "dejar la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política". La premisa fue aplaudida por el jefe comunal matancero pero apenas un mes más tarde, el dirigente peronista desoyó las palabras de la vicepresidenta. Durante todo el fin de semana, el nacido en Villa Luzuriaga se mostró muy activo en las redes sociales para apoyar al boxeador patronicado por la Municipalidad de La Matanza. Pero lo que sorprendió fue la gigantezca ola publicitaria que copó las pantallas de televisión durante la contienda.

¡!@brian_boxi todo el país y sobre todo nuestra amada Matanza va a estar apoyándote. Desde las 23hs, por TyC Sports y ESPN. ¡Vamos campeón, te queremos! pic.twitter.com/CNPWBzV6nQ — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) July 17, 2021

En la previa de la pelea, ya se advertían algunos spots publicitarios y las banderas que flameaban entre los hinchas argentinos presentes en el imponente estadio AT&T Center de San Antonio. Todos los trapos tenían la misma leyenda: "Munciipalidad de La Matanza, Intendencia Fernando Espinoza". La propaganda también estaba estampada en el short de boxeo, donde el eslogan también agregaba "capital del deporte social". Pero el plato fuerte llegó una vez iniciado el combate: Al finalizar cada round, el spot de Espinoza salía al aire de manera inmediata, donde el propio jefe comunal destacaba la vacunación contra el Covid-19 en su distrito.

En las últimas horas, desde la oposición salieron a denunciar el uso proselitista de Brian Castaño, la vacuna y los recursos públicos. Consultado por LaNoticia1.com, el dirigente de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, expresó: "Empezamos a ver el uso de los 123 millones de dólares guardados. Los recursos de La Matanza no van para asfalto, no se destinan a las cloacas, no se aprovechan para mejorar la estructura de salud, no llegan para asistir a los comerciantes fundidos por la pandemia, no los emplean para poner en marcha el centro de monitoreo que enfrente la inseguridad desatada, tampoco para el combustible de los patrulleros".

La Matanza llena de pobres y carencias, mientras Espinoza gasta fortuna en publicidad en una pelea por el título mundial.#CastanoCharlo #peronia pic.twitter.com/VQTPvu8HRD — Kid Lapicera (@kidlapicera) July 18, 2021

"Los fondos oficiales se utilizan para pagar un inexplicable spot publicitario en un combate mundialista, tratando de colgarse del prestigio de un deportista y dar uso proselitista a la vacuna de todos. Brian Castaño en una noche excepcional que llena de orgullo al distrito. Fernando Espinoza en el disparate de siempre. Los vecinos de La Matanza no necesitan más anuncios vacíos, necesitan un intendente que asuma su responsabilidad, necesitan un Estado presente. No hay forma de comprar respeto", agregó el exministro de Educación. Y sentenció: "A Castaño le robaron la pelea, a los matanceros les siguen robando la posibilidad de tener una vida digna".

Otro que apuntó contra Espinoza fue el diputado provincial Luciano Bugallo. "Al igual que los peores regímenes totalitarios de la historia, vemos al populismo del distrito más pobre, inseguro y abandonado de la Argentina, La Matanza, haciendo una burda y obscena propaganda política con dineros públicos. Dinero que podría ser usado para mejorar la calidad de vida de los matanceros, pero que prefieren usarlo para la construcción del relato, tapar el mayor fracaso en falta de gestión municipal y hacer uso y abuso de fondos públicos, como si fueran una empresa privada. Mientras el 75% de los chicos de La Matanza son pobres, el Intendente Espinoza promociona su ausencia de gestión en el boxeo", disparó el legislador de la Coalición Cívica en declaraciones a LaNoticia1.com.

La Matanza: Espinoza usa de modo proselitista a Brian Castaño. Destina fondos públicos para su publicidad, se cuelga del prestigio del deportista y busca votos con la vacuna de todos. A él le robaron la pelea, a los vecinos la posibilidad de una vida digna https://t.co/OhF42p10z7 pic.twitter.com/iimr94vuhm — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) July 19, 2021

Tal como denuncian desde la oposición, la "obscena" publicidad de Espinoza durante la pelea del sábado tampoco pasó desapercibida en las redes sociales y muchos de los comentarios irónicos en Twitter estuvieron atravesados bajo la misma tónica. "Le robaron a Castaño más que Espinoza en La Matanza", comentó el usuario Germán Caryazgua (@gercaryazgua); "Por donde se mueve Castaño lo afanan, Espinoza en La Matanza, la WBC en Texas… Que sal eh!", agregó Juan Manuel Carrasco (@carrascojm); "No solo le robaron a Castaño la pelea, a los matanceros también les robaron varios millones para que Espinoza haga publicidad", disparó Esteban Lucas (@aestebanlucas).

En tanto, otros cibernautas fueron aún más críticos por lo sucedido. "El 'no hay que politizar las vacunas' no corre para Espinoza? Publicitó su doctorado toda la pelea de Castaño", apuntó Enrique Hausberg (@EnriqueHausberg); "Pasó Espinoza (vestido de Woody de Toy Story) y le dijo a los jueces de Charlo-Castaño que son unos ladrones", satirizó Gustavo Javier Lamy (@Glamycap); "Veo que en el short de Castaño está la publicidad de Fernando Espinoza. ¿Por qué en vez de hacer campaña política no se pone a hacer cloacas y obra pública? Mamita….", lamentó Agop Karagoz (@agopkaragoz)", fueron algunos de los múltiples mensajes en redes sociales.

