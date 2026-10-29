Fernando Espinoza llegará a Ramallo, San Nicolás y San Pedro en una nueva recorrida por el interior bonaerense. El jefe comunal de La Matanza, recientemente reelecto al frente de la FAM, también visitará espacios emblemáticos de las ciudades y mantendrá reuniones con intendentes de la Segunda Sección electoral.

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La visita forma parte de una agenda territorial que Espinoza viene desarrollando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover el diálogo con sectores sociales, productivos y políticos de cara a las elecciones de 2027.

Durante los últimos meses, el intendente visitó Chivilcoy, Alberti, Mechita, Bragado, Saladillo, Mar Chiquita, Coronel Suárez y Ramallo, entre otras localidades. Además, participó de los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lidera el gobernador Axel Kicillof, donde acompañó la propuesta de construir una plataforma electoral con distintos sectores.

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En esos encuentros, Espinoza planteó la necesidad de recorrer el territorio bonaerense para escuchar las demandas de cada comunidad. “En cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, y organizar juntos la esperanza de las y los bonaerenses”, había expresado durante los plenarios del MDF.

El pasado 17 de octubre, en el Día de la Lealtad Peronista, Espinoza y Kicillof encabezaron un acto en La Matanza que, según el comunicado difundido, reunió a más de 20 mil personas. Durante el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de un cambio de rumbo económico y social. El intendente, además, sostuvo que “está renaciendo un nuevo peronismo adaptado a los sueños de las nuevas generaciones”.

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La recorrida por el interior bonaerense continuará con encuentros con distintos sectores. En una visita anterior a Saladillo, Espinoza planteó la necesidad de construir “una Argentina con sueldos y jubilaciones dignas” y destacó el papel del campo, las pymes y la industria en la producción y el desarrollo de las economías regionales.