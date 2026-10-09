Quienes tengan previsto viajar en el tren Sarmiento durante el fin de semana largo de octubre deberán buscar alternativas de transporte: la línea no funcionará entre el sábado 10 y el lunes 12 inclusive por una serie de obras ferroviarias. El servicio volverá a funcionar con normalidad el martes 13, según informó Trenes Argentinos.

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La interrupción alcanza a todos los ramales, tanto eléctricos como diésel. En un primer momento, la empresa estatal había anunciado que los trabajos se extenderían también al martes, pero finalmente resolvió concentrarlos durante los tres días del fin de semana largo.

Qué municipios bonaerenses recorre el tren Sarmiento

La línea Sarmiento conecta la estación Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con distintos puntos del oeste bonaerense a través de sus ramales eléctricos y diésel.

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El ramal eléctrico Once-Moreno atraviesa localidades de los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno, con estaciones como Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Castelar y San Antonio de Padua.

Los ramales diésel amplían la conexión ferroviaria hacia el interior de la provincia. El servicio Moreno-Mercedes llega a localidades de General Rodríguez y Luján hasta alcanzar Mercedes. Por su parte, el ramal Merlo-Lobos conecta Merlo con localidades del recorrido hacia General Las Heras y Lobos, aunque actualmente funciona de manera limitada entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.

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De esta manera, la interrupción prevista para el fin de semana largo afectará a pasajeros que utilizan los distintos servicios de la línea para trasladarse entre el oeste del conurbano y localidades del interior bonaerense.

Qué obras se realizarán en el tren Sarmiento

Entre las principales intervenciones se encuentra la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, una instalación de más de 40 años de antigüedad que constituye un punto clave para la operación ferroviaria. Cuenta con cuatro vías y conexiones con el depósito de locomotoras y con los tendidos de las líneas San Martín y Roca.

Además, se renovarán las señales entre Liniers y Villa Luro y se reemplazarán aparatos de vías en Caballito. En la terminal de Once, los trabajos incluirán la renovación de la vía sexta de la playa de maniobras y tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

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El plan contempla intervenciones en el andén central de Ramos Mejía y en el andén 2 de Morón, además de obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

También se realizarán tareas de renovación de vías y mejoras en distintos puntos del recorrido. Entre ellas figuran trabajos en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen, mejoras en el paso a nivel Goya y obras civiles en el andén central de Ciudadela.

A su vez, se atenderá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido ferroviario a la altura del kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

Las tareas incluirán el desmalezado y la limpieza de plataformas y zonas de vías en todas las estaciones del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos.

Cuándo vuelve a funcionar el tren Sarmiento

Según el cronograma actualizado de Trenes Argentinos, el martes 13 de octubre los servicios eléctricos y diésel circularán de acuerdo con sus horarios habituales.

Por eso, quienes necesiten trasladarse durante el sábado, domingo y lunes feriado deberán prever medios alternativos para completar sus viajes.