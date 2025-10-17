En el marco del Día de la Lealtad Peronista, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, ofreció un discurso en la Quinta de San Vicente donde resaltó la figura de Juan Domingo Perón y llamó a los militantes a “recuperar la esperanza” frente al gobierno de Javier Milei. El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof y organizado por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la presencia de candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.

“Hoy es un día para nosotros, los militantes peronistas, que reivindica la lucha y la lealtad del pueblo con Perón, quien devolvió derechos a los trabajadores y construyó la dignidad de nuestra gente”, sostuvo Magario. La vicegobernadora enfatizó que el peronismo sigue defendiendo “trabajo, derechos y jubilaciones dignas” y criticó al gobierno nacional: “Este presidente destruye el trabajo, la producción y la dignidad”.

Magario recordó las banderas históricas del peronismo y subrayó que “no hay soberanía política sin independencia económica y justicia social”. Además, convocó a la militancia a recorrer los barrios y acompañar el proyecto nacional: “Frente a la crueldad que tiene Milei, los peronistas vamos a dar la vida para que esto cambie y volvamos a reconstruir con esperanza un país”.

Más temprano en el acto, el intendente Nicolás Mantegazza también tomó la palabra y destacó la gestión de Kicillof, homenajeó a Perón y Evita, y llamó a la militancia a “redoblar esfuerzos y militar para recuperar la esperanza”. “Estamos en días de descuento. Hay que trabajar, militar y recuperar la esperanza, para que las banderas del peronismo y de Fuerza Patria sigan defendiendo al pueblo argentino”, afirmó, cerrando su intervención con un mensaje de unidad de cara a las elecciones del 26 de octubre.

