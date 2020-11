En las últimas horas, María Eugenia Bielsa renunció a su cargo en el Gabinete Nacional en medio de varios cuestionamientos internos. La ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat quedó en el ojo de la tormenta por ser una de las "funcionarias que no funcionan" a los que aludió la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta del 26 de octubre. La santafesina era criticada porque su gestión no terminaba de despegar y su desempeño durante el conflicto de Guernica y la toma de terrenos no había sido el esperado.

Luego de que se confirme que el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, pasará a ocupar el cargo, en las últimas horas también fue oficializado que su par de Navarro, Santiago Maggiotti será su viceministro en la cartera de Hábitat de Nación. Cabe remarcar que ambos líderes comunales no hubieran podido presentarse a la reelección en 2023 de no modificarse la ley vigente en la provincia de Buenos Aires, dado que, por ejemplo, en el caso de Maggiotti, éste dirige el municipio desde 2011.

"Es un orgullo para mi ser el próximo Secretario de Hábitat Nacional, una gran responsabilidad que voy a llevar adelante con compromiso y dedicación. Gracias Alberto Fernández por esta posibilidad. Mi eterno agradecimiento para los navarrenses por estos años de confianza; desde este nuevo lugar trabajaremos sin descanso para continuar mejorando la calidad de vida de cada uno de ustedes A seguir trabajando fuerte por nuestro pueblo, por la provincia y por la Argentina", señaló Maggiotti en Facebook.

Santiago Maggiotti es economista e hijo de Santiago A. Maggiotti, político navarrense de larga trayectoria que estuvo íntimamente ligado a Duhalde (Intendente de Navarro en 1991, Diputado Nacional y Provincial). Su madre, Marta Teglia, también fue Intendenta. Es un hombre cercano al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, con quien compartió militancia en la primera sección de la provincia. Fue presidente del PJ en Navarro y en 2011 se convirtió en Intendente de su distrito. Además consiguió ser reelecto en 2015 y 2019.

De esta manera, otro municipio bonaerense perderá a su intendente. Sin embargo, en Navarro, a diferencia de lo que sucede en Avellaneda, ya está definido quién será el sucesor de Maggiotti: El actual presidente del Concejo y ex futbolista del ascenso, Facundo Diz, será quien ocupará el cargo al frente de la Comuna. En mayo de este año y en el marco de la pandemia, el histórico goleador del ascenso dialogó con LaNoticia1.com y en aquella oportunidad dijo: "No sabemos cómo juega el Covid-19 pero tenemos a nuestro presidente como capitán".