"Hay muchos dueños de esas tierras incendiadas. Está el ex ministro de economía Roque Fernández, del menemismo. Está el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano también, Santiago Passaglia, que es diputado provincial. Ellos son dueños de estas tierras en el Delta e incendian. Está la familia Baggio, dueña de la empresa de los jugos. Está la familia del intendente de Victoria, Domingo Maiocco, de la provincia de Entre Ríos", sentenció Juan Cabandié en declaraciones televisivas.

Asimismo, el Ministro también apuntó al Poder Judicial que permanece inactivo frente al ecocidio que está golpeando a gran parte del país al indicar que "hay distintas familias propietarias que tienen campo e incendian y la Justicia no hizo nada. No sé por qué. Hay causas, yo hice una denuncia penal hace tres meses, pero el juez parece que no encontró a nadie. Es raro, habrá tenido algún problema con el toner de la impresora. No se expide, no resuelve, hay imputaciones pero todavía no procesó a ninguno".

Más allá de las declaraciones, el propio Cabandié es cuestionado por inacción ya que, se le apunta, sólo lanza opiniones sobre el propio que no ha tenido encauce fáctica en todo el año.