El centro de la cuestión y lo que definirá el futuro político de los ochenta y dos intendentes que no tienen reelección está en lo que suceda con la Ley N°14.836 en las próximas semanas.

Ads

La norma sancionada en el gobierno de María Eugenia Vidal, durante 2016, con apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, estableció un límite de dos periodos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, con posibilidad de reelección pero dejando pasar un mandato.

Primera sección: 18 intendentes de 24

15 son del peronismo, mientras que solo 3 son opositores al Gobierno provincial: Sebastián Abella (Campana) es del PRO, Jaime Méndez (San Miguel) peronista vecinal, y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) es de La Libertad Avanza.

Ads

En tanto, los intendentes de Unión por la Patria son Ariel Sujarchuk (Escobar), Javier Osuna (General Las Heras), Mauro García (General Rodríguez), Fernando Moreira (General San Martín), Mario Ishii (José C. Paz) y Leonardo Boto (Luján); Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Federico Achaval (Pilar) y Juan Andreotti (San Fernando).

Mario Ishii es un histórico intendente de José C. Paz: hoy está en el Senado

Segunda sección: 7 de 15 intendentes

De ellos cinco son peronistas, uno es del PRO y otro es de un espacio vecinalista ex Juntos por el Cambio.

Ads

Los peronistas son Esteban Sanzio (Baradero), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Ricardo Alessandro (Salto) y Cecilio Salazar (San Pedro). En tanto los opositores son Javier Martínez, de Pergamino y el de San Antonio de Areco, Francisco Ratto. El primero es intendente desde 2015 mientras que el segundo, desde 2019.

Tercera sección: 13 de 19 intendentes

Los que no pueden reelegir sino cambia la ley actual, son 12 de Unión por la Patria y uno del PRO (Jorge Etcheverry, de Lobos). Cabe mencionar que Jorge Ferraresi (Avellaneda) ya presentó la renuncia y fue reemplazado por Magdalena Sierra.

Ads

Del resto están Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Etcheverría), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan José Mussi (Berazategui), Fabian Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Andrés Watson (Florencio Varela).

Puede interesarte

Cuarta sección: 11 de 19 intendentes

En el interior bonaerense, de 11 intendentes que no pueden reelegir 6 son peronistas, 3 son radicales, 1 es del PRO y 1 es del vecinalismo.

Entre ellos están los radicales Franco Flexas (General Viamonte), Erica Revilla (General Arenales), y Salvador Serenal (Lincoln), el macrista de Junín, Pablo Petrecca, y el vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, que ya anticipó que no se presentará incluso si se reformase la normativa actual.

En cuanto al peronismo, están German Lago (Alberti), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Alfredo Zavatarelli (General Pinto), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Guillermo Britos ya abrió la sucesión en Chivilcoy

Quinta sección: 20 de 27 intendentes

En esta zona, los jefes comunales sin reelección se dividen en 10 radicales (uno ya renunció), 8 peronistas, uno del PRO y un vecinal, el intendente de Necochea, Arturo Rojas.

Los peronistas son Gustavo Barrera (Villa Gesell), Héctor Olivera (Tordillo), Alberto Gelené (Las Flores), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Carlos Rocha (General Guido), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Javier Gastón (Chascomús) y Francisco Echarren (Castelli).

Puede interesarte

Entre los opositores al gobierno de Kicillof, están Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), del PRO, y los radicales Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Esteban Santoro (General Madariaga), Matías Rapallini (Maipú), José Castro (Monte), Maximiliano Suescún (Rauch), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano) y Miguel Ángel Lunghi (Tandil).

Cabe mencionar que Arnaldo Harispe (Lezama) presentó la renuncia en febrero con fines jubilatorios.

Sexta sección: 9 de 22 intendentes

En el sureste bonaerense, de los nueve que no tienen hoy reelección, cinco son peronistas, uno es radical, dos vecinalistas, uno de ellos aliado del PRO.

De la UCR está Martín Randazzo (General La Madrid), vecinalista ligado al PRO Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y el vecinalista Carlos Bevilacqua (Villarino).

Asimismo, de los peronistas integran el listado José Nobre Ferreira (Guaminí), Alejandro Acerbo (Daireaux), Ricardo Moccero (Coronel Suárez) y Julio Marini (Benito Juárez).

Cabe aclarar que Sergio Bordoni (Tornquist) dejó la intendencia en diciembre de 2025 en manos de su hija, Estefanía.

Ricardo Moccero lleva siete mandatos no consecutivos como intendente de Coronel Suárez

Séptima sección: 4 de 8 intendentes

No podrían reelegir si no se modifica la ley vigente cuatro jefes comunales, 2 son peronistas y 2 radicales. En el primer caso, se trata de Marcos Pisano (Bolívar) y Gustavo Cocconi (Tapalqué), y en el segundo, de José Luis Salomón (Saladillo) y Ramón José Capra (General Alvear).