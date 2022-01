El secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, rechazó enfáticamente la posibilidad de que trabajadores que sean contacto estrecho de casos positivos de Covid, bajen a trabajar a las playas, algo que este miércoles habían planteado desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA).

En declaraciones a radio Provincia, Nardone explic que "no es lógica esta decisión de la Unión de Guardavidas". "Es un pedido particular que desconozco por qué lo realizan. No podes bajar a la playa hasta que pasen 5 días luego de hacerte un test negativo”, consideró el sindicalista.

En este contexto, Nardone subrayó: "Nos parece una irresponsabilidad porque el ministerio de Salud bajó un protocolo y lo vamos a cumplir", e insistió en que "desde nuestro sindicato queremos que se cumplan con los protocolos que dispuso el ministerio de Salud bonaerense".

En relación a los reemplazos de los guardavidas por contagios de Covid-19 indicó que "no habría problema porque tenemos una bolsa de trabajo con más de mil aspirantes". Asimismo, destacó que por la pandemia, la gente elige ir a las playas del norte o del sur de Mar del Plata y no aglomerarse en el centro".