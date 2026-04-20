Interna virulenta en La Libertad Avanza: Lilia Lemoine lamentó no ser hombre para solucionar el tema "a las piñas"
Continúan los cruces feroces dentro de los espacios libertarios, principalmente en la Provincia de Buenos Aires.
“Si fuera hombre ya nos estaríamos cagando a piñas... sería genial”, lanzó la siempre polémica Diputada Nacional por la Provincia, Lilia Lemoine, en alusión a las duras peleas internas dentro de La Libertad Avanza.
“Nací mujer... perdón”, añadió en redes la legisladora.
En territorio bonaerense, el sector que responde a Sebastián Pareja (y a Karina Milei) sigue quitándole espacios a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo (que se referencian en Santiago Caputo). La interna es de libertarios puros y la situación parece advertir una ruptura irreconciliable.
El punto de quiebre fue la situación judicial del Jefe de Gabinete Manuel Adorni; algunos sectores mileísta piden su renuncia y otros se oponen. Esta diatriba desató inconvenientes que estaban latentes en el ámbito oficialista.
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