“Si fuera hombre ya nos estaríamos cagando a piñas... sería genial”, lanzó la siempre polémica Diputada Nacional por la Provincia, Lilia Lemoine, en alusión a las duras peleas internas dentro de La Libertad Avanza.

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“Nací mujer... perdón”, añadió en redes la legisladora.

En territorio bonaerense, el sector que responde a Sebastián Pareja (y a Karina Milei) sigue quitándole espacios a los jóvenes de Las Fuerzas del Cielo (que se referencian en Santiago Caputo). La interna es de libertarios puros y la situación parece advertir una ruptura irreconciliable.

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El punto de quiebre fue la situación judicial del Jefe de Gabinete Manuel Adorni; algunos sectores mileísta piden su renuncia y otros se oponen. Esta diatriba desató inconvenientes que estaban latentes en el ámbito oficialista.

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