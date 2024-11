A pesar de que la Justicia Electoral rechazó este viernes la solicitud de postergar las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) presentada por Ricardo Quintela y de quedar como única lista habilitada la de Cristina Fernández de Kirchner, lejos de calmarse las aguas, los intendentes camporistas arremetieron nuevamente contra el Gobernador.

El primero en apuntar contra Axel Kicillof, incluso antes de conocerse la decisión de la jueza María Servini, fue Julián Álvarez. Este jueves subió un posteo a su cuenta de X en el que apuntó contra el mandatario provincial y el medio “El Destape Web” afirmando que “recibió más recursos por parte del Gobernador que mis vecinos y vecinas de Lanús”.

“Acá les dejo los montos comprometidos por Provincia para las obras de Lanús en el 2024 y los fondos efectivamente recibidos al 31/10”, detalló el Intendente junto a la imagen de una planilla que exhibe la Presentación del Plan de Obras del distrito elevado al ministerio de Infraestructura bonaerense, en el que se observa que no se destinaron partidas al efecto.

Acá les dejo los montos comprometidos por Provincia para las obras de Lanús en el 2024 y los fondos efectivamente recibidos al 31/10.



No tengo dudas que este medio de comunicación @eldestapeweb recibió más recursos por parte del gobernador que mis vecinos y vecinas de Lanús.… https://t.co/DLitmPo2Gx pic.twitter.com/7eXrUOqRX5 — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) October 31, 2024

“Ah! Y cuando Máximo (Kirchner) tiene algo que decir ya saben que lo dice sin problemas, yo hablo en nombre del pueblo de Lanús al cual nos debemos y para quienes trabajamos todos los días desde el Municipio”, concluyó Álvarez recalentando las aguas de la interna peronista que llegó a su punto más álgido cuando la expresidenta decidió postularse para presidir el PJ Nacional y no recibió un apoyo expreso del Gobernador.

Aunque la vicegobernadora, Verónica Magario, salió a apoyar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y rechazó la intervención de la Justicia en las elecciones, luego de que el Gobernador riojano judicializara el conflicto, no fue suficiente para bajarle la espuma a una interna que en el territorio bonaerense, se inició mucho antes de la pelea por la conducción del PJ Nacional.

Este viernes, Julián Álvarez redobló la apuesta, y subió a sus redes un fragmento de sus declaraciones en el programa “El Termómetro” de FMQ 93.5, en las que remarca que “en noviembre, finalizando el año, uno analiza concretamente la cantidad de recursos que recibimos de la provincia de Buenos Aires y la respuesta es cero”.

“Quisiéramos que la provincia de Buenos Aires se comprometa, que haga lo que se comprometió a hacer este año y poder continuar el año que viene con tranquilidad. Es grave. Es preferible que te digan que no a que te digan que sí y después no suceda”, espetó el intendente de Lanús.

“Uno asume el compromiso y después tiene que ejecutarlo”, expresó Álvarez y tras enumerar las obras que se realizaron en el distrito lanzó: “En su mayoría, nosotros terminamos poniendo 700 millones de pesos y ellos 120”, al tiempo que destacó que a nivel municipal “estamos llevando adelante una gestión firme”.

Entendemos que la Provincia de Buenos Aires también está sufriendo la misma situación que nosotros en Lanús por culpa del gobierno nacional de Javier Milei. El tema es que cuando asumimos un compromiso con los vecinos y vecinas tenemos que poner la cara y cumplirlo.



Entrevista… pic.twitter.com/7Kez2vMzLI — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) November 1, 2024

“Yo el día que la provincia de Buenos Aires ejecute su compromiso, voy a estar agradeciendo por todos lados a la provincia de Buenos Aires. O sea, que no haya ninguna duda con respecto a eso. Estoy deseando que suceda el momento del agradecimiento a la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

En tanto que Mayra Mendoza, en declaraciones a un canal de streaming, consultada por las declaraciones de la expresidenta en el encuentro que mantuvo con sindicalistas en la sede de SMATA, señaló: “Lo que haya dicho de manera pública, que no se lo haya dicho Axel, y es casi como, bueno flaco, reaccioná. O sea, es Cristina”.

“Todos nosotros somos pares, por más que puedas tener mayor responsabilidad y son 18 millones (de habitantes en la provincia), o sea, somos pares, nos dio la misma responsabilidad o posibilidad, ella”.

“Entonces es muy difícil, es muy difícil. De todas maneras ya está, lo que no se dijo, no se dijo, cada uno sabrá, hoy Cristina es presidenta del PJ, ya está proclamada como presidenta del PJ”, concluyó la intendenta de Quilmes.

En esa línea, quién también se pronunció sobre el silencio de Kicillof en la interna CFK- Quintela, fue el senador de La Cámpora, Eduardo Wado De Pedro, que analizó que el Gobernador bonaerense “no le dio importancia al partido”, en una entrevista brindada este viernes a Radio con Vos.

El Senador Nacional brindó una entrevista en el programa de Reynaldo Sietecase.

Y continuó: “Lo cual me parece bien porque está trabajando y está gestionando una provincia, la provincia más grande de la Argentina con un montón de problemas, con lo cual es lógico que el Gobernador esté dedicado a la gestión”.

En esa línea aclaró: “Lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración porque me parece que se perjudica él”. Y agregó: “Me hubiese gustado que se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental”.

“Cuestión de que me gusta que estemos juntos, no puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro, y creo que no le hace bien a él no manifestarse, no le hace bien como persona”, concluyó De Pedro.