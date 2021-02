El gobernador Axel Kicillof defendió la vacunación con SPUTNIK V de intendentes, tanto oficialistas y opositores, en la provincia de Buenos Aires al compartir una publicación del jefe comunal de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (Pro).

"Cuando en todos lados machacaban que la vacuna era trucha o hasta veneno, con los intendentes oficialistas y opositores, nos propusimos públicamente poner el hombro para demostrar su seguridad y eficacia. En los últimos tres días vacunamos a 95 mil personas”, indicó el mandatario bonaerense en su cuenta de Twitter compartiendo una publicación de Iguacel.

Además este domingo la ministra de Salud Carla Vizzotti, quien asumió tras el escándalo de vacunas "VIP", señaló al respecto de la inoculación de los intendentes, incluso jóvenes, en que "son un personal estratégico" y que "la discusión" que surge "es cuándo se vacune" siendo prioridad el personal de salud y de riesgo.

El intendente de Capitán Sarmiento había indicado que como voluntario se vacunó en enero en el hospital municipal, "cuando dudaban de la vacuna rusa”, en respuesta a un cuestionamiento en medio del escándalo VIP que surgió este viernes. "No todo es lo mismo", remarcó.

"Me pidieron ser voluntario y lo hice para zanjar una discusión que nos inmovilizaba y generaba miedo: Sputnik sí o no. Una más de esas discusiones que no nos dejan avanzar a los argentinos. Por eso lo publiqué, di la cara y me expuse a las críticas de lo más variopintas”, agrega.

Y continuó: "Inicialmente pensé que hasta que no estuvieran todos los resultados de los estudios previos de ensayo, no era prudente dársela. Como la mayoría. Pero preferí pensar fuera de toda grieta ideológica y preguntar a los que saben. Averigüé y si bien habían incertidumbres, me confirmaron que a todas les faltaban estudios, que era una discusión política la de sputnik sí o no. No creo que sea bueno meter todo en una gran ensalada rusa. Hasta que no separemos paja de trigo, va a resultar difícil hacer pan."