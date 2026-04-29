Axel Kicillof se reunió en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con intendentes que reclamaron en el Ministerio de Capital Humano por fondos adeudados por el Gobierno nacional en materia de asistencia alimentaria.

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En ese marco, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”. “El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, agregó.

Allí estuvo el mandatario acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

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En un documento las autoridades solicitaron la revisión y actualización de los montos asignados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA.

Desde la cuenta en x de la Oficina de Respuesta Oficial salieron al cruce -una vez más- de la gestión bonaerense: “Es completamente falso que exista deuda alguna del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires en materia de comedores escolares. La organización, la provisión de alimentos y el financiamiento de programas como el MESA dependen exclusivamente del Gobierno Provincial que usted dirige desde hace años (muchos)”, indicaron.

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“Basta de demagogia, cinismo y mentiras baratas. Kicillof elige la estrategia kirchnerista de siempre: instalar falsedades, victimizarse y culpar a otros para esconder su propia inoperancia y mala administración en la provincia más grande del país. El pueblo bonaerense ya no se deja engañar. No existe ninguna deuda pendiente. El Gobernador debe asumir de una vez sus responsabilidades en lugar de seguir mintiendo y eludiendo la realidad”, concluyeron.

TODO FALSO.



El Gobernador Axel Kicillof miente compulsivamente una vez más.



Es completamente falso que exista deuda alguna del Gobierno Nacional con la Provincia de Buenos Aires en materia de comedores escolares.



La organización, la provisión de alimentos y el financiamiento… https://t.co/tL6oD5ynsa — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 29, 2026

En tanto Kicillof hizo hincapié en el rol de los intendentes en la situación actual. “Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos", sostuvo el mandatario quien para concluir, afirmó: “Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses”.

Por su parte, Larroque sostuvo: “Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE”. “Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra Pettovello plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia”, expresó.