El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este sábado duras críticas al presidente Javier Milei tras su mensaje en cadena nacional desde la Casa Rosada, donde anunció que enviará al Congreso un proyecto para sancionar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit fiscal. “Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar”, sostuvo en diálogo con Futurock, y agregó: “Es tremendamente border lo que está haciendo”.

Ads

Milei, desde el Salón Blanco, había adelantado que la iniciativa establecerá una regla fiscal estricta, con equilibrio o superávit financiero, y que todo nuevo gasto o recorte de ingresos deberá compensarse con un ajuste equivalente.

Puede interesarte

Kicillof no solo rechazó la propuesta, sino que lo acusó de “ser un desastre por donde se lo mire” y advirtió que “está en riesgo la democracia en Argentina”. También apuntó contra el programa económico oficial: “Baja la inflación con un dólar barato, planchado, artificial; con salarios deprimidos y reprimidos, sin generar actividad en construcción, ingresos ni demanda”.

Ads

Nuevo WhatsApp de LANOTICIA1.COM ¡Nos interesa tu opinión! ¡Enviar!

El mandatario provincial comparó el esquema con “la tablita de Martínez de Hoz” y alertó que “está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional sigue una política de sumisión a Estados Unidos e Israel”. Según Kicillof, el enfoque libertario “va a contramano de lo que hace el planeta”, poniendo como ejemplo que “Estados Unidos defiende la industria local, aun con efectos inflacionarios, obviamente a otros niveles”.

En materia fiscal, aseguró que “el gobierno tiene un montón de plata” y que en los primeros meses de gestión generó intereses por “29.000 billones de pesos, más de lo que pagó en jubilaciones, pero lo dedica a la timba financiera”. Para el mandatario bonaerense, el Presidente “mira septiembre y octubre como un cheque en blanco”, en referencia al calendario electoral, y consideró que la unidad dentro del peronismo es clave para enfrentar el rumbo del oficialismo.

Ads