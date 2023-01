Crece la polémica por la entrega de kits playeros por parte de IOMA, en diferentes puntos de Buenos Aires y este viernes, diputados radicales, presentaron un pedido de informes en la Legislatura Bonaerense. Requieren saber el costo total de la infraestructura utilizada para las 48 locaciones donde funcionarán las postas.

En el documento, que lleva la firma de los diputados de Juntos, Claudio Frangul, Vanesa Zuccari y Melisa Greco, especifican que solicitan información sobre “el escandaloso gasto del denominado 'Operativo Verano' por parte de la conducción de IOMA que incluye el reparto de kits con remeras, gorras y otros elementos en postas con gigantescos inflables para esparcimiento en la costa atlántica.

El programa “Donde estés IOMA”, fue lanzado el pasado 23 de diciembre en Ensenada y estará en vigencia hasta el 28 de febrero, con postas fijas e itinerantes ubicadas en diferentes puntos de la Provincia y la Costa Atlántica. Participaron del lanzamiento, los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y Berisso, Fabian Cagliardi, concejales y consejeros escolares.

En diálogo con LaNoticia1.com, Frangul expresó que “es un despropósito estar gastando dinero que no es necesario cuando lo que necesitamos es que se cubran mejor las prestaciones y que se pague con menos atraso a los diferentes trabajadores de IOMA”.

En esta línea, el Diputado destacó que “hay una cuestión de prioridades, no puede ser que tenemos quejas de IOMA en toda la provincia, con tratamientos que no se autorizan, los medicamentos que aumentan con la inflación y dicho incremento no van acompañados por IOMA”.

En el documento expresan:“Indigna que estén tirando manteca al techo mientras que a los profesionales médicos o bioquímicos les tiran dos pesos con cincuenta, rechazan prácticas con excusas insólitas, no aprueban la cirugía laparoscópica, cuestionan tomografías a pacientes con diagnósticos severos, le deben meses a acompañantes terapéuticos, a profesionales de la salud mental, a las clínicas de rehabilitación, no recomponen el conflicto con los traumatólogos o los anestesiólogos, y desde que asumieron hostigan y persiguen a los representantes de los médicos de La Plata, Tandil y otros lugares de la Provincia”.

Al respecto, Frangul hizo hincapié en el perjuicio que sufren también los profesionales vinculados a la obra social que cobran con atrasos a pesar de que IOMA “tiene una gran cantidad de afiliados que todos los meses les descuentan de su cheque, tanto a los municipales como a los provinciales, y un porcentaje chico de voluntarios que, la obra social tendría que ser un lujo con esa cantidad de aportantes”.

Otro de los puntos destacados en el pedido de informes hace referencia al personal contratados para trabajar en el marco de dicho programa, al respecto Frangul señaló que, además de desconocer cómo se les pagará a estos trabajadores y si se prevé su continuidad en la obra social, “está el tema de los pases a planta en IOMA”.

“Yo ahí determino los decretos que es mucho para IOMA; por ahí pasan 20 ó 25 personas a planta, bueno que expliquen eso también” expresó y comparó la situación con lo que sucede en todo el ámbito provincial: “Porque bueno, el gobierno de Kicillof se ha caracterizado por duplicar la cantidad de funcionarios políticos, desde que empezaron, eso yo en su momento lo denuncié y salió en un montón de medios”.

“De 760 que tenía Vidal estamos en 1850 funcionarios. Y por otro lado, vemos que hay continuamente pase a planta permanente en muchos ministerios y bueno, lo de IOMA, llama también poderosamente la atención”, agregó.

Para finalizar, el diputado se refirió a las deudas que la obra social tiene con algunos municipios y señaló que "los municipios que tienen sus propios hospitales públicos o los mismos centros de salud, facturan a IOMA, porque prestan un servicio y obviamente que con el bono y con las diferentes prestaciones cobran. Bueno, hay un incoveniente serio también que es que se le paga con mucho atraso a los diferentes municipios de la provincia".