El gobernador Axel Kicillof tendrá esta semana una agenda con actividades vinculadas al financiamiento de municipios y emprendedores, infraestructura educativa y acceso a la vivienda en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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Según informó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense comenzará este lunes con la firma de convenios junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Los acuerdos contemplan dos líneas. Por un lado, se firmarán 12 convenios de Provincia Leasing para que distintos municipios puedan incorporar equipamiento estratégico, principalmente maquinaria vial, vehículos y equipamiento sanitario.

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Los municipios alcanzados serán Alberti, Bolívar, Coronel Pringles, Las Flores, Magdalena, Malvinas Argentinas, Maipú, Monte Hermoso, Pergamino, Roque Pérez, Tres Arroyos y Villarino.

Entre las adquisiciones previstas aparecen tractores, camiones, excavadoras, cargadoras, ambulancias, equipamiento médico y maquinaria para tareas de mantenimiento y servicios públicos.

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Por otro lado, se firmarán convenios de Provincia Microcréditos, destinados a ampliar el financiamiento para emprendedores y emprendedoras. En este esquema, los municipios realizan un aporte para subsidiar la tasa de interés y el Banco Provincia amplía el cupo disponible para los créditos.

La línea alcanzará a Daireaux, Colón, Marcos Paz, Avellaneda, La Costa, San Vicente, Quilmes y General Las Heras.

Kicillof en La Matanza

El miércoles, Kicillof estará en La Matanza, donde encabezará dos actividades vinculadas con infraestructura educativa.

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La primera será la inauguración de la ampliación de la Escuela de Educación Especial N° 518, una obra que incorporó dos aulas, un taller de cocina, un aula-taller de huerta y carpintería, depósito, preceptoría, sanitarios y espacios exteriores.

Luego, el gobernador inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 120, que cuenta con tres niveles, 15 aulas, biblioteca, cocina, dependencias administrativas, sanitarios y patio.

Según detalló Bianco, ambas obras fueron financiadas mediante créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

175 viviendas en La Plata

Finalmente, el jueves Kicillof participará de una actividad en La Plata, más precisamente en Melchor Romero, donde se realizará la entrega de 175 viviendas.

El proyecto contempla 145 viviendas destinadas a mujeres trabajadoras del programa Envión, mientras que otras 30 unidades estarán destinadas a personas externadas del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn.

La actividad contará con la participación de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuyos ministerios tuvieron intervención en el proyecto.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno bonaerense, la inversión total de la obra asciende a $49.884 millones.

Así, la agenda semanal del gobernador estará concentrada en financiamiento para municipios y emprendedores, infraestructura educativa y vivienda, con actividades previstas en La Matanza y La Plata.