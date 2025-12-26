Representantes del Consejo directivo de la Confederación General del Trabajo ( CGT) recibió en su sede de calle Azopardo al gobernador Axel Kicillof con quien analizaron los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El encuentro tuvo como eje central el impacto del modelo económico del Poder Ejecutivo, que según la central obrera, "golpea al empleo y genera una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los argentinos". Además, definieron al proyecto de modernización laboral cuyo tratamiento fue postergado para febrero como "regresiva, flexibilizadora y precarizadora" y advirtieron que "amenaza derechos históricos de los trabajadores".

En un comunicado difundido tras la reunión, la CGT ratificó su decisión de enfrentar el proyecto oficial en todos los frentes posibles. "Daremos la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas: en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance", señalaron los gremialistas.

Durante el intercambio con Kicillof, los dirigentes sindicales expresaron su preocupación por los cambios propuestos, al considerar que no ofrecen soluciones a los problemas económicos actuales y que podrían modificar derechos laborales vigentes.

La central obrera elogió la gestión del gobernador bonaerense y destacó su rol en el escenario federal, en medio de la interna del peronismo.

"Destacamos el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión", remarcaron.

Asimismo, subrayaron "la importancia del rol de Axel Kicillof como gobernador de la provincia más grande y poblada del país" y plantearon la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con los gobernadores de todo el país.

Kicillof asistió acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Por la CGT participaron la mayoría de sus referentes, entre ellos los cotitulares, Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), además de Hugo Moyano, Héctor Daer, Horacio Otero y Jerónimo Moyano.