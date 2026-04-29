La diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, chicaneó al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, a la hora de las preguntas durante el informe de gestión que el funcionario presentó en el Congreso. “Hoy sí tiene cara de deslomado”, disparó.

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Si bien la transmisión oficial no mostró la reacción de Adorni, Zaracho continuó en el mismo tono: "La verdad es que hoy me asusta un poco cuánto nos va a salir porque hoy sí laburó". "¿Qué se siente viajar en primera clase? ¿Estuvo bueno el hotel? ¿Qué es más lindo, Mar del Plata o Punta del Este?", siguió la legisladora que responde a Juan Grabois.

Más allá de las chicanas, Zaracho fue muy crítica con el devenir de la gestión: “Este gobierno dijo que iba a convertir los planes sociales en trabajo. No me respondieron nada, solo que hicieron cinco mil cursos”, cuestionó. Y le preguntó a Adorni: "¿Cómo van a hacer para ‘Volver al Trabajo' si todos los días vemos que hay menos empresas, más gente sin laburo y el gobierno pisa los salarios?".

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Por último, dijo: "Así como el presidente Milei y Karina estuvieron un ratito y se fueron, usted se va a quedar solo; y así como dicen ustedes: "el que las hace, las paga", la van a pagar". Y añadió: "No tienen justificación para decirle nada al pueblo. Ojalá puedan caminar en la calle como lo hago yo en mi barrio. Ojalá puedan hacerlo ustedes también sin tener todo el Congreso vallado y sin seguridad privada".

Adorni llegó al Congreso por la mañana en medio de un fuerte operativo de seguridad y escoltado por el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y todos los ministros.

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Por la tarde, escuchó a los diputados de gran parte de la oposición - no todos, ya que por ejemplo el PRO y gran parte de la UCR no intervino - que oscilaron entre las críticas al modelo económico y el pedido de explicaciones en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.