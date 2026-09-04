La Inteligencia Artificial (IA) ya atraviesa distintos ámbitos de la vida cotidiana y su impacto también llegó al debate sobre el futuro de las universidades. En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se presentó el libro “Inteligencia Artificial y Universidad”, del autor Carlos Javier Regazzoni.

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La actividad se desarrolló en la Sala 30 de la Legislatura bonaerense y fue organizada por los diputados Mariano Cascallares y Juan José Esper y la diputada Leticia Bontempo, con el objetivo de promover un espacio de debate y reflexión sobre el avance de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

Durante el encuentro se analizaron los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para las universidades, además de los cambios que genera en los procesos de aprendizaje, investigación y formación profesional.

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En su obra, Regazzoni —doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y con formación de posgrado en bioestadística, filosofía y políticas públicas— aborda cómo la incorporación de la IA interpela el rol histórico de la universidad como espacio de construcción colectiva del conocimiento.

El autor también plantea interrogantes sobre el futuro de la enseñanza y el aprendizaje, así como sobre el impacto que tendrá la transformación tecnológica en la propia condición humana.

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“La inteligencia artificial y la universidad excede el plano estrictamente tecnológico y adquiere una dimensión política y social, especialmente en un país como la Argentina, donde la educación superior tuvo históricamente un papel central como herramienta de movilidad social”, sostuvo Regazzoni durante la presentación.

El encuentro contó además con la participación de los diputados Gustavo Cuervo y Valentín Miranda, las diputadas María Sotolano y Natalia Blanco, y el secretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Gervasio Bozzano.

La presentación permitió así poner en discusión el impacto de una tecnología que está modificando la manera en que las sociedades producen, transmiten y utilizan el conocimiento, y abrió el debate sobre los desafíos que deberán afrontar las universidades frente a este nuevo escenario.