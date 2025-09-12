La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por la diputada Susana González, aprobó este miércoles una batería de proyectos de ley y declaración que integraban el orden del día. Entre ellos, se destacó la iniciativa de la legisladora Lucía Iañez que busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, asegurando condiciones de habitabilidad y seguridad en los establecimientos públicos y privados donde residen.

La propuesta regula el funcionamiento de los hogares convivenciales que forman parte del sistema de protección integral, con el objetivo de garantizar una vida digna a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Otro de los dictámenes favorables fue el proyecto que apunta a jerarquizar la labor de los acompañantes terapéuticos, una iniciativa impulsada en conjunto por las diputadas Alejandra Lorden –de Saladillo–, Laura Cano Kelly –de La Plata– y Abigaíl Gómez –de Bahía Blanca–. La propuesta busca reglamentar la actividad profesional y darle mayor reconocimiento dentro del sistema de salud.

#Hoy | 🏛 En la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que fue presidida por la diputada @GonzalezSusanaH, se aprobaron varios proyectos de ley.

En el mismo encuentro, se acompañó un proyecto presentado por el diputado platense Ariel Archanco para instituir el 18 de septiembre como el “Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad”, en memoria de Jorge Julio López, desaparecido hace 19 años en la ciudad de La Plata tras declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

Además, se aprobaron iniciativas vinculadas a la creación de un registro provincial de datos genéticos de cadáveres no identificados y la implementación de una plataforma multiagencial de seguridad, que unificará la gestión de emergencias entre el SIE 911, SAME, Defensa Civil, COM y otros organismos.

