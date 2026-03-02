En un mensaje cargado de proyección nacional, el gobernador Axel Kicillof dejó inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias que como cada año deja tela para cortar para propios y ajenos.

Ads

En materia de anuncios, adelantó el envío de proyectos de ley para la función policial, la de reforma en Seguridad, producción pública de medicamentos y para registrar el trabajo de plataformas digitales.

En la oposición, abundaron las críticas por omitir mencionar la situación de IOMA o simplemente cuestionar su mirada de la realidad.

Ads

El discurso también dejó pasajes anecdóticos como los furcios del gobernador cuando en al decir que “el estado provincial abandona” o “programa kuka” en vez de programa PUPAA, destinado a la actividad agropecuaria.

🎙El furcio de Kicillof durante la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense: "El estado provincial abandona" pic.twitter.com/ymeYrkZnmN — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 2, 2026

Agustín Romo, diputado provincial de La Libertad Avanza:

Ads

“Kicillof no hablo de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires que debe decenas de miles de millones y está quebrada. Presentamos un proyecto junto a TODA la oposición que busca suspender el pago de pauta oficial y usar esa plata para cancelar la deuda de IOMA”.

Mayra Mendoza, diputada provincial de Unión por la Patria:

Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, expresó tras la exposición del mandatario en la Legislatura bonaerense.

Maximiliano Abad, senador nacional UCR:

El Gobernador presenta avances en seguridad, pero el panorama que describe es incompleto. Los bonaerenses siguen sufriendo la inseguridad todos los días y el crimen organizado sigue operando en el territorio provincial. La seguridad no se resuelve solo con estadísticas. Se resuelve con decisión política, coordinación entre jurisdicciones y una estrategia sostenida en el tiempo.

Sebastián Pareja, diputado nacional La Libertad Avanza:

Ads

“Lo que sucede en la Provincia de Buenos Aires es trágico. El gobernador Kicillof evidencia su profunda desconexión con la realidad de los bonaerenses, quienes viven hace tiempo asfixiados por un gobierno provincial que tiene las prioridades de gestión grotescamente distorsionadas. Empeñarse en confrontar con el Presidente Milei para forzar sin éxito un protagonismo ideológico no resuelve en absoluto las condiciones miserables que tiene que enfrentar la provincia día a día a causa de su desidia, con la educación nuevamente parada y delegada al devenir de unos pocos gremialistas, con deuda en salud y con un garantismo donde el delincuente encuentra aliados dentro del propio gobierno”.

Rubén Eslaiman, diputado provincial de FR-Unión por la Patria:

En su mensaje, el gobernador Kicillof puso en valor la importancia de un Estado presente, que promueva la igualdad y acompañe el desarrollo de nuestra provincia. Este nuevo período nos convoca a dar debates legislativos profundos, responsables y de cara a la sociedad, con diálogo y vocación de consenso. Vamos a seguir trabajando en la elaboración de leyes que amplíen derechos y mejoren la vida de todas y todos los bonaerenses.

🎙El otro desliz de Kicillof en la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense: "El programa kuka" 😄 pic.twitter.com/FRbireU3rg — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 2, 2026

Analía Corvino, diputada provincial de La Libertad Avanza (San Pedro):

Hoy participé de mi primera Asamblea Legislativa como Diputada provincial. Pasé casi 2 horas escuchando a un Gobernador que, o está perdido, o es un mentiroso.

Christian Castillo, diputado provincial del Frente de Izquierda-Unidad:

En 6 años de gobierno de Kicillof los salarios docentes y de todo el sector público perdieron un 34% de su poder adquisitivo. Por eso el paro hoy fue masivo. La única verdad es la realidad. Que alguien le avise que el parazo docente de hoy en la provincia fue contra los salarios de hambre que paga, no solo contra el gobierno nacional.